今日娛樂爆／艾怡良金曲獻唱蘇芮經典　與鋼琴家展好默契

第29屆金曲獎將在23日登場，去年的金曲歌后艾怡良受邀「回娘家」，將在頒獎典禮上擔任表演嘉賓，為今年的「特別貢獻獎」得主蘇芮獻唱動人金曲，艾怡良表示要用屬於自己的口氣來說故事，為了在表演當天展現最佳狀態，艾怡良特地休了長假，練習找到肌肉和聲音最放鬆的方式，她將與也是入圍者的爵士鋼琴家許郁瑛合作，共同演藝蘇芮的多首經典歌曲，同是師大附中校友的兩人也展現十足默契，甚至連彼此的呼吸節奏都已經調配好，讓人對這段表演更加期待。



▲艾怡良（左）將和爵士鋼琴家許郁瑛在金曲典禮上合作。（圖／台視提供 , 2018.06.12）

郭書瑤欠債跑給曹佑寧追 自曝被14歲國小生要電話

郭書瑤（瑤瑤）在新戲《人際關係事務所》飾演四處欠債的拜金女，還要躲避債主曹佑寧追討，她在劇中有多場奔跑的橋段，沒想到個子嬌小的她，跑步速度被導演戲稱像田徑隊，男主角曹佑寧則認為瑤瑤跑起步來「很可愛」，讓她覺得對方是在取笑她，不過瑤瑤自曝有次在戶外運動時，竟被14歲的國小生要電話搭訕，讓當時25歲的她哭笑不得。此外，該劇也找來人氣紅不讓的劉冠廷客串有潔癖的富二代，首集兩人就有場相當逗趣的對手戲。《人際關係事務所》於6月13日起每周三、四晚間22:15在台視、愛奇藝播出。



▲郭書瑤（左）和曹佑寧在新戲有多場對手戲。（圖／歐銻銻娛樂提供 , 2018.06.12）

《M Countdown in TAIPEI》卡司再升級 10組藝人及主持人同時攻蛋

將於7月5日於台北小巨蛋登場的拼盤演唱會《M Countdown in TAIPEI》表演名單再升級，除了日前公布的Wanna One、宣美、Pentagon、gu9udan、和(G)IDLE後，主辦單位近日再追加五組陣容，包含MOMOLAND、CLC 、ASTRO、Golden Child、THE BOYZ等，而活動主持人也確定由SHINee的Key擔任，十組嘉賓加上特別MC，屆時勢必帶來超高話題。此外，凡購票者將有機會與藝人近距離接觸，門票目前僅剩少數票券，粉絲可至售票網查詢。



▲《M Countdown in TAIPEI》最終表演名單釋出。（圖／寬宏藝術提供 , 2018.06.12）

蕭敬騰新曲MV展過人體力 8秒跑百米外加跳馬背翻跟斗

金曲歌王蕭敬騰工作忙不停！日前才剛結束上海巡演的他，緊接著將站上金曲舞台獨挑大梁主持頒獎典禮，近日他又為即將在22日發行的新專輯拍攝MV，專輯同名單曲〈欲望反光〉請來大師級的林炳存掌鏡，為了呈現歌曲意境，林炳存採用一鏡到底的「高格率錄製」手法拍攝，並要求老蕭在短短8秒內沿著100公尺的攝影軌道「全速奔跑」，沒想到老蕭竟展現過人的體育細胞，以賽跑之姿全力衝刺，導致不小心跑出鏡頭外，讓林炳存頻喊NG。此外，老蕭還自己「加戲」，不僅現場跳馬背還翻起跟斗，好體力讓人驚呼，而最後的MV成果也讓人驚艷。〈欲望反光〉MV將於6/12在YouTube《蕭敬騰官方頻道》正式首播。



▲蕭敬騰新歌MV採一鏡到底手法拍攝。（圖／華納音樂提供 , 2018.06.12）

安晨妤發聲明提告不實爆料 推新歌尋求人生快樂解藥

話題女王安晨妤日前不畏外界的流言蜚語，與老公和小孩赴美國度假1個月，對於這陣子占據媒體版面，安晨妤的經紀公司認為事件已被無限上綱，表示近日將與律師就刑事、民事草擬提告，而安晨妤的老公張劭偉也透過臉書發表愛妻宣言，表示安晨妤是自己「牽手一輩子的女人」，還反問爆料者：「有沒有妻兒」，全力護妻。而安晨妤則把重心放在新歌作品上，她以自己的英文名「Nico」為題，推出新EP《Nico +》，新歌《Dr.》呼應近日遭受的緋聞風暴，唱出人生無論面對困難還是低潮都要勇於發聲求助的心境，認為要主動尋找解藥尋求人生的快樂。



▲安晨妤相隔4年再推新歌，老公傾力支持。（圖／芸演藝經紀提供 , 2018.06.12）