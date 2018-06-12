板門店前線 北韓士兵熱衷看待川金會

川金會：各國反應（中央社北韓板門店12日綜合外電報導）在世界上最後一道冷戰前線，南北韓雙方部隊長期以來對峙在板門店，政治宣傳廣播此時一片靜默，北韓士兵希望今天的歷史性峰會可讓他們的國家迎向新時代。
板門店的藍色小屋是韓戰停火的象徵，成為來訪美國領袖偏好的參訪地，展現他們對抗北韓的決心。
但現在部署此地的北韓士兵對他們的最高統帥金正恩和美國總統川普史無前例的峰會，表現出無比熱衷。
中校黃明進（Hwang Myong Jin，譯音）告訴法新社：「我們過去對另一頭的部隊抱持負面觀感。」
他說：「但對善待我們以及想要修好關係的那些人，我們能變成朋友，忘掉過去歷史，攜手邁向相同道路。」
他表示，他對在新加坡舉行的會談抱持「正面立場」，「我們的共和國過去受列強擠壓...但今天，我們在全世界面前展現了我們身為獨立國家的尊嚴。」
他熱切的指向金正恩和南韓總統文在寅4月首次峰會合種的一棵松樹，兩位分別在松樹根蓋上來自雙邊山頭的泥土，留下值得紀念的時刻。
黃明進說：「一開始，我（對峰會感到）非常緊張。我們的最高領袖竟跨界到危險的南邊去。」
但當金正恩牽著文在寅的手走向北邊，重返北韓方，黃明進說：「我想，統一的那天就快到了。」（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070612