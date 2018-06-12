板門店前線 北韓士兵熱衷看待川金會

川金會：各國反應（中央社北韓板門店12日綜合外電報導）在世界上最後一道冷戰前線，南北韓雙方部隊長期以來對峙在板門店，政治宣傳廣播此時一片靜默，北韓士兵希望今天的歷史性峰會可讓他們的國家迎向新時代。

板門店的藍色小屋是韓戰停火的象徵，成為來訪美國領袖偏好的參訪地，展現他們對抗北韓的決心。

但現在部署此地的北韓士兵對他們的最高統帥金正恩和美國總統川普史無前例的峰會，表現出無比熱衷。

中校黃明進（Hwang Myong Jin，譯音）告訴法新社：「我們過去對另一頭的部隊抱持負面觀感。」