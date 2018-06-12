3場國際美容賽 屏科大獲4金2銀1銅

5月7日謝清秀帶著學生參加馬來西亞IBE Make-UpArtistry Awards美妝美甲大賽，李心主在特效化妝組奪銀牌、創意噴槍彩妝組殿軍;魏方儀在新娘髮型及晚妝組奪銀牌;劉威廷特效化妝半臉傷疤組殿軍。

屏科大時尚設計與管理系由謝清秀所帶領的團隊，4月7日參加韓國首爾「2018年國際美容藝術大賽」，謝清秀本人獲得古典創意盤髮金獎。學生部分，李心主獲彩繪美甲裝飾設計最高金獎及電影特效化妝金獎；魏方儀在創意真人男子剪髮項目獲金獎、創意包頭設計獲銀獎；劉威廷在芭比娃娃造型創意獲銀獎、半臉傷疤特效化妝獲銅獎。

相隔一天參加馬來西亞Kintl Beauty Olympic InMalaysia的國際競賽，李心主社會化妝組第3名、魏方儀學生化妝組第2名。

屏科大今天召開記者會，謝清秀表示，韓國美容大賽返國後，學生沒有陶醉於獲獎後的歡愉，反而持續正能量繼續挑戰馬來西亞的國際賽，而2場國際賽只相隔一天，為了讓學生了解不同項目的評分風格與重點，她都會要求學生每場的競賽作品不得重複，磨練他們具備應變能力及強烈的企圖心。

目前就讀研究所的李心主今年是第5次參與馬來西亞的國際賽，他表示，每年參賽都學到很多，馬來西亞屬於多元文化，以新娘造型種類就包含印度風格、馬來風格、華人風格和西洋風格，呈現的整體造型差異性具有刺激跟顛覆原有的固著想法，評審會關注更多的細節跟全面性的融合表現。

魏方儀說，參加國際賽讓她看到許多各國不同的設計，未來想開工作室，成為業界頂尖設計師。(編輯:孫承武)1070612