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3場國際美容賽 屏科大獲4金2銀1銅

中央社2018/06/12 18:07
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）國立屏東科技大學時尚設計與管理系副教授謝清秀帶領學生前往韓國首爾及馬來西亞吉隆坡參與3場國際美容技能競賽，成果豐碩，共獲得4金2銀1銅佳績。

屏科大時尚設計與管理系由謝清秀所帶領的團隊，4月7日參加韓國首爾「2018年國際美容藝術大賽」，謝清秀本人獲得古典創意盤髮金獎。學生部分，李心主獲彩繪美甲裝飾設計最高金獎及電影特效化妝金獎；魏方儀在創意真人男子剪髮項目獲金獎、創意包頭設計獲銀獎；劉威廷在芭比娃娃造型創意獲銀獎、半臉傷疤特效化妝獲銅獎。

5月7日謝清秀帶著學生參加馬來西亞IBE Make-UpArtistry Awards美妝美甲大賽，李心主在特效化妝組奪銀牌、創意噴槍彩妝組殿軍;魏方儀在新娘髮型及晚妝組奪銀牌;劉威廷特效化妝半臉傷疤組殿軍。

相隔一天參加馬來西亞Kintl Beauty Olympic InMalaysia的國際競賽，李心主社會化妝組第3名、魏方儀學生化妝組第2名。

屏科大今天召開記者會，謝清秀表示，韓國美容大賽返國後，學生沒有陶醉於獲獎後的歡愉，反而持續正能量繼續挑戰馬來西亞的國際賽，而2場國際賽只相隔一天，為了讓學生了解不同項目的評分風格與重點，她都會要求學生每場的競賽作品不得重複，磨練他們具備應變能力及強烈的企圖心。

目前就讀研究所的李心主今年是第5次參與馬來西亞的國際賽，他表示，每年參賽都學到很多，馬來西亞屬於多元文化，以新娘造型種類就包含印度風格、馬來風格、華人風格和西洋風格，呈現的整體造型差異性具有刺激跟顛覆原有的固著想法，評審會關注更多的細節跟全面性的融合表現。

魏方儀說，參加國際賽讓她看到許多各國不同的設計，未來想開工作室，成為業界頂尖設計師。(編輯:孫承武)1070612

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