追療癒戽斗袋鼠去　宏達電推VR扭蛋體動能遊戲

宏達電指出，虛擬實境內容中心去年自製華人首部VR電影《家在蘭若寺》，與新媒體藝術家黃心健、Laurie Anderson攜手共創VR藝術創作後，今年更跨足互動遊戲產業，取得日本知名IP《戽斗星球》授權，推出扭蛋VR體動能遊戲《戽斗袋鼠》。並請來出演電影《我的少女時代》的創作歌手李玉璽在記者會上搶先體驗VR遊戲。

HTC宏達電今（12）日表示，公司虛擬實境內容中心繼去年自製華人首部VR電影後，今年更首度從影視音泛娛樂內容跨足互動遊戲產業，取得台灣民眾熟知的扭蛋專區人氣戽斗動物日本知名IP授權，推出扭蛋VR體動能遊戲，並結合線下展覽，讓民眾有機會獲得隱藏版虛擬扭蛋。

有鑑於看好遊戲產業商機，宏達電虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示，今年率先與日本知名創意扭蛋品牌「熊貓之穴」跨國合作，《戽斗星球》是日本成田機場扭蛋專區人氣商品，特色在於每隻動物都擁有可愛療癒的表情，與長長的戽斗下巴，在台灣也有許多粉絲。

劉思銘指出，IP VR直接帶民眾進入角色的世界，在已知的角色性格和熟悉的故事中創出新的主觀體驗，而這一次更有趣的是，將由線下先行，讓用戶主動走進實體展覽後，觸發情境。

劉思銘表示，民眾可實際參與在6月22日與23日於南北兩地舉辦的扭蛋星球特展中付費體驗，屆時粉絲可在虛擬實境中追逐袋鼠，在VR的世界裡增生新的角色世界觀體驗，可加深用戶體驗，還有機會獲得隱藏版虛擬扭蛋。而他也透露，今年還會再推出新的VR電影，並朝大型秀展與劇院系統發展，希望找出商業模式。