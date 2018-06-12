歐股盤中─川金會落幕 主要指數走跌

因車輛在廢氣排放測試中，涉嫌造假，戴姆勒被要求召回 23.8 萬輛柴油車，但早盤股價仍上漲 1.5%。

美國總統川普與北韓領導人金正恩，今日共同簽署一份「全面性文件」，內容顯示，北韓承諾，「將朝無核化方向努力」。

川普強調，這是一份非常重要、全面性的文件，他與金正恩的關係很好，雙方都感到非常榮幸，「這場會談相當棒，成果豐碩，比任何人所料想的都好。」

川普稱讚金正恩，「非常聰明」，他也說，「我們共度了愉快的一天，促進彼此了解，金正恩極具才華，且熱愛他的國家」

金正恩稍早指出，「我們決定拋開過去」，全世界將見證「重大改變」。