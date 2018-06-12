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阿土伯跨「界」來上菜　家傳食譜展現道地台灣味

記者陳致宇／台北報導2018/06/12 20:15
▲經典電腦遊戲《大富翁》是不少人的共同回憶，有飯店邀請阿土伯跨「界」展現珍藏多年的百年菜譜，處處都充滿濃郁的復古風味。（圖／台北美福大飯店）
▲經典電腦遊戲《大富翁》是不少人的共同回憶，有飯店邀請阿土伯跨「界」展現珍藏多年的百年菜譜，處處都充滿濃郁的復古風味。（圖／台北美福大飯店）

經典電腦遊戲《大富翁》是不少人的共同回憶，當中人氣角色阿土伯、孫小美、金貝貝等都令人印象深刻，飯店邀請阿土伯跨「界」展現珍藏多年的百年菜譜，將日治殖民時期的料理、農村純樸的割稻菜等讓民眾大快朵頤，處處都充滿濃郁的復古風味。

台北美福大飯店顛覆客座型式，找來《大富翁》系列遊戲人物「阿土伯」客座館內米香台菜餐廳，即日起到年底推出多道經典台味料理。飯店表示，阿土伯自然純樸的形象深植人心，便以他作為活動形象人物，重現阿土伯手中的「百年菜譜」。


▲台北美福大飯店找來《大富翁》系列遊戲人物「阿土伯」客座館內米香台菜餐廳。（圖／台北美福大飯店）

料理主打充滿台灣味的傳家菜，像是農家媽媽必做的滷筍乾、刈包、香煎菜脯蛋、仙草燉雞等；日治時期的蒲燒鰻魚捲、海膽明蝦等改良式日本料理；另外也有松鼠黃魚、鍋巴明蝦、布袋櫻桃鴨、口水雞等融合各地特色的創新台菜。活動期間用餐還可抽機會卡、命運卡，有機會獲得古早味甜點或復古 DIY 手做發條機器人。


▲料理主打充滿台灣味的傳家菜，像是日治殖民時期的料理、農村純樸的割稻菜等。（圖／台北美福大飯店）

此外，與台菜有相當深厚淵源的閩菜，屬中國八大菜系之一，台北君悅酒店 6 月 12 日至 25 日邀請福州蒼山凱悅酒店「閩味中餐廳」主廚趙熀客座，於漂亮廣式海鮮餐廳推出「閩風淳樸在漂亮」主題饗宴，趙熀曾獲福州市首屆十大名廚之一，這次以閩菜三大流派「長於使用糖醋」、「長於紅糟調味」、「長於湯品烹調」等特色，帶來 14 道推薦料理。


▲主廚趙熀曾獲福州市首屆十大名廚之一。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.12）


▲傳統佛跳牆以雞湯、鮑魚、參、花膠等食材煨煮，少了台菜中常見的芋頭，讓湯頭喝起來更清澈。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.12）


▲包心荔枝肉是將五花肉片包裹新鮮荔枝入鍋油炸，再與糖醋醬汁拌炒，酸甜開胃相當適合夏季品嚐。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.12）

其中一道在台灣相當常見的傳統佛跳牆，以雞湯、鮑魚、參、花膠、花菇等食材慢火煨製，少了台菜中常見的芋頭，讓湯頭喝起來更清澈；另道經典的包心荔枝肉，將五花肉片包裹新鮮荔枝入鍋油炸，再以醋、糖、胡椒調配的芡汁拌炒，肉片與新鮮荔枝外脆裡嫩的口感，結合酸甜開胃的醬汁，夏季品嚐正當時。

關鍵字美福君悅大富翁阿土伯佛跳牆荔枝肉台菜
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