台銀響應新南向 申設吉隆坡辦事處獲准

（中央社記者蔡怡杼台北12日電）金融監督管理委員會今天宣布同意台灣銀行於馬來西亞設立吉隆坡代表人辦事處。目前已獲金管會核准到馬國申設據點，但尚未向馬國提出申請的有土地銀行、台中商業銀行。

近年雖有國泰金、中信金兩家金控插旗馬來西亞受挫，仍不減本土金融機構新南向布局。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，台灣銀行為掌握新興亞洲發展趨勢及配合政府新南向政策，規劃設立吉隆坡代表人辦事處，以深入瞭解當地金融環境及即時掌握未來發展商機，金管會同意台銀向馬來西亞金融主管機關申請設立吉隆坡代表人辦事處。