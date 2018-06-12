AIT新館落成遵循美傳統　蔡英文、馬英九埋時光膠囊

蔡英文在時空膠囊中放入她和梅建華在AIT新館的合照，以及《看見台灣一書》；前總統馬英九放入他親題「國祚無疆，邦誼永固」的書法作品；行政院長賴清德放入美國眾議院外交事務委員會主席羅伊斯贈與他的「台灣旅行法」正式文件照片；外交部長吳釗燮放入外交部製作回顧台美關係的冊子。

美國在台協會（AIT）內湖新館12日舉行落成典禮，遵循美國傳統，AIT主席莫健（James Moriarty）、處長梅建華（Kin W. Moy）邀請總統蔡英文等與會貴賓埋藏「時空膠囊」，靜待數十年後再從土裡取出，讓未來世代發掘保存這時代精神的物品。

美方官員部分，與會層級最高的官員、美國務院助卿瑪麗‧羅伊斯（Marie Royce）在時空膠囊放入《公民外交競賽》相冊；莫健放入2018年美國及台灣的套裝硬幣；梅建華放入AIT全體同仁合影及臉書粉絲的建議；美國務院海外建築業務局威廉‧默色（William Moser）放入美國務院海外建築業務局鑄幣。

依照AIT提供的資料，內湖新館工程總預算約2.556億美元，辦公大樓總面積為14934平方公尺，使用建材來自美國、台灣，工程期間約有150位美國人員參與，台灣人員共計6000名左右，占總工程人數九成以上。

新館基地共有6.5公頃，但僅開發了其中的2.4公頃，並大量運用庭園造景，使這裡維持原有的自然風貌，建築的設計理念主要為彰顯美國的民主價值和展現對台灣的敬重。未來正式搬遷後，AIT在台北所有處室和辦公單位都會整合到這棟現代化、節能且安全性高的大樓內。

值得注意的是，不同於舊館，AIT新館外牆上掛有美國務院標誌，具官方認證準大使館身分，象徵著美國家主權的延伸，代表今後台美關係將不同於前。

