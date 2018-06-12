NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈影／雷神、格雷夫人　重現綑綁遊戲藍竹縣提楊文科　他嗆若敗選全下台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

AIT新館落成遵循美傳統　蔡英文、馬英九埋時光膠囊

記者林仕祥／台北報導2018/06/12 18:50
▲AIT新館外牆掛有美國務院標誌，代表今後台美關係將不同於前。（圖／林伯年攝 , 2018.6.12）
▲AIT新館外牆掛有美國務院標誌，代表今後台美關係將不同於前。（圖／林伯年攝 , 2018.6.12）

美國在台協會（AIT）內湖新館12日舉行落成典禮，遵循美國傳統，AIT主席莫健（James Moriarty）、處長梅建華（Kin W. Moy）邀請總統蔡英文等與會貴賓埋藏「時空膠囊」，靜待數十年後再從土裡取出，讓未來世代發掘保存這時代精神的物品。

蔡英文在時空膠囊中放入她和梅建華在AIT新館的合照，以及《看見台灣一書》；前總統馬英九放入他親題「國祚無疆，邦誼永固」的書法作品；行政院長賴清德放入美國眾議院外交事務委員會主席羅伊斯贈與他的「台灣旅行法」正式文件照片；外交部長吳釗燮放入外交部製作回顧台美關係的冊子。

美方官員部分，與會層級最高的官員、美國務院助卿瑪麗‧羅伊斯（Marie Royce）在時空膠囊放入《公民外交競賽》相冊；莫健放入2018年美國及台灣的套裝硬幣；梅建華放入AIT全體同仁合影及臉書粉絲的建議；美國務院海外建築業務局威廉‧默色（William Moser）放入美國務院海外建築業務局鑄幣。

依照AIT提供的資料，內湖新館工程總預算約2.556億美元，辦公大樓總面積為14934平方公尺，使用建材來自美國、台灣，工程期間約有150位美國人員參與，台灣人員共計6000名左右，占總工程人數九成以上。

新館基地共有6.5公頃，但僅開發了其中的2.4公頃，並大量運用庭園造景，使這裡維持原有的自然風貌，建築的設計理念主要為彰顯美國的民主價值和展現對台灣的敬重。未來正式搬遷後，AIT在台北所有處室和辦公單位都會整合到這棟現代化、節能且安全性高的大樓內。

值得注意的是，不同於舊館，AIT新館外牆上掛有美國務院標誌，具官方認證準大使館身分，象徵著美國家主權的延伸，代表今後台美關係將不同於前。
 

關鍵字蔡英文馬英九ait國務院台美關係
感謝挺台老朋友　小英贈勳美眾議員川金會有共識　外交部樂見高度肯定

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan