足球／無關環境　陳昌源：不管在哪成為職業球員都很難

「不管在哪，要成為職業足球員都很困難。」「足球貴公子」陳昌源一語道破。自中華男足退役後，陳昌源近日發表自傳紀錄片，對於台灣足球發展仍相當掛心，認為台灣青訓要走出自己的風格。

台法混血，出生於比利時的陳昌源認為從小環境育成不是主因，球員自己是否有心想要成員職業球員才是最重要的，他強調，「成為足球員都是一樣的，除了教練教的，現在網路發達，自己可以上網學，額外付出努力才能走出自己的一片天。」