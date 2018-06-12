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足球／無關環境　陳昌源：不管在哪成為職業球員都很難

記者鍾東穎／台北報導2018/06/12 18:42
▲「足球貴公子」陳昌源(右)下場與年輕球員進行交流。（圖／鍾東穎攝 , 2018.06.12）
▲「足球貴公子」陳昌源(右)下場與年輕球員進行交流。（圖／鍾東穎攝 , 2018.06.12）

「不管在哪，要成為職業足球員都很困難。」「足球貴公子」陳昌源一語道破。自中華男足退役後，陳昌源近日發表自傳紀錄片，對於台灣足球發展仍相當掛心，認為台灣青訓要走出自己的風格。

台法混血，出生於比利時的陳昌源認為從小環境育成不是主因，球員自己是否有心想要成員職業球員才是最重要的，他強調，「成為足球員都是一樣的，除了教練教的，現在網路發達，自己可以上網學，額外付出努力才能走出自己的一片天。」

陳昌源今(12)日受邀出席台灣三星「星美好公益計畫」，與U19國腳、家扶基金會受助學生劉智文等年輕球員進行交流。陳昌源除了傳授除了基本的傳接球及射門外，還進行了一場小型的3對2交流賽。

陳昌源表示很開心能交導小球員，但希望有更多面向幫助台灣足球發展，「歐洲跟台灣有很多不同之處，比利時青訓系統發展相當成熟，台灣要走出自己的風格，可以學習但不完全照抄，要找出符合台灣的方法訓練。」

2017年三星公益路跑將200萬報名費全額捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會作為「星美好獎助學金」，為需要幫助的學童解決生活上的困難，並將計畫與夏維耶足球計畫攜手合作，現在開始啟動為期三年的探尋之路，每年將共同關懷社區弱勢，並一同發掘培育台灣未來足球新星。


▲「足球貴公子」陳昌源(中)與U19國腳、家扶基金會受助學生劉智文(右2)等年輕球員進行交流。（圖／鍾東穎攝 , 2018.06.12）

關鍵字足球貴公子陳昌源台灣三星
蘭嶼首支青棒成立　將挑戰黑豹旗

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