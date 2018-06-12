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影／壯圍哈密瓜香甜上市　產地熱銷買氣夯

記者李清貴／宜蘭報導2018/06/12 18:59
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宜蘭縣壯圍鄉素有「哈密瓜的故鄉」稱號，目前正值哈密瓜產季，由於清脆香甜口感佳，因此普遍受到消費者好評。今（12）日上午壯圍鄉農會舉辦「宜蘭嚴選哈密瓜上市發表會」，代理縣長陳金德也到場為哈密瓜行銷，陳金德透露他在高雄市政府及中油公司任職時，每逢壯圍哈密瓜產季，都會採購分送友人。由於今年雨水少，甜度、產量更勝以往，所以一上市就出現供不應求的情形，不少民眾特地前來產地採購，也有透過壯圍鄉農會訂購。

壯圍鄉緊鄰蘭陽溪的新南、美福一帶是哈密瓜的主要產地，由於這裡地勢平坦，又屬砂質土壤，因此非常適合種植哈密瓜。目前正值哈密瓜產季，今日上午壯圍鄉農會特地舉辦「宜蘭嚴選哈密瓜上市發表會」，代理縣長陳金德也到場參與。陳金德表示，他在高雄市政府及中油公司任職時，每逢壯圍哈密瓜產季，都會採購分送友人。他盛讚壯圍的哈密瓜是全世界最好吃的哈密瓜，但因為產量不多，大多是現採現賣，所以歡迎各地民眾這段時間到壯圍品嚐哈密瓜。

壯圍鄉農會理事長林听洲表示，哈密瓜要好吃，土壤相當重要，而壯圍新南一帶的土壤非常適合種植哈密瓜，這裡生產的哈密瓜不僅甜度、脆度夠，口感更佳。今年雨水少，甜度、產量更勝以往，由於已經打響知名度，所以有不少民眾慕名前來產地採購，也有透過農會訂購的，幾乎一上市就出現供不應求的情形。

壯圍鄉的哈密瓜，從一開始的露地栽培，到目前已經演進到直立式的A字架及隧道式栽培，而種植面積都維持在30至40公頃，其中新世紀大約12公頃。由於產期只到六月底，因此，民眾想吃香甜可口的哈密瓜，可得把握這段時間。

 


▲歡樂採哈密瓜。（圖／記者李清貴攝 , 2018.06.12)

 

關鍵字壯圍鄉農會哈密瓜壯圍鄉
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