高雄岡橋污水廠將營運 淨化河川水質

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高雄市岡山橋頭污水處理廠已經完工進入試車階段，高雄代理市長許立明今天表示，啟用後的污水廠將可有效淨化阿公店溪、典寶溪的河川水質，提升居家環境品質。

高雄市已有中洲、鳳山及楠梓等污水廠，岡山橋頭污水廠是第6座污水廠，目前污水廠硬體建設已經完工並進入試車階段。

許立明勘察污水廠試車情形，他說從102年起到109年，市府總共會在岡山、橋頭地區投入約新台幣34億元的建設經費，其中約有92%來自中央補助。

他說，岡山橋頭污水處理廠是整個污水系統的心臟工程，6月底完工試車，未來接續區域污水用戶接管工程，將區內生活污水導入污水廠；阿公店溪、典寶溪的河川污染都可有效解決，預計今年度可以完成2000戶用戶接管。