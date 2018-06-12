〈川金高峰會〉川普稱「成果豐碩」 道瓊期指一度跌逾

第 2，美國、北韓將共同努力，一起在朝鮮半島，建立長久、穩定的和平政權。

第 3，重申 2018 年 4 月 27 日簽署的《板門店宣言》，北韓承諾朝朝鮮半島完全無核化方向努力。

第 4，美國與北韓將致力尋回戰俘 / 戰時 (POW/MIA) 失蹤人員遺骸，包括將已確定身分者送回。

川普強調，這是一份非常重要、全面性的文件，他與金正恩的關係很好，雙方都感到非常榮幸，「這場會談相當棒，成果豐碩，比任何人所料想的都好。」

川普稱讚金正恩，「非常聰明」，他也說，「我們共度了愉快的一天，促進彼此了解，金正恩極具才華，且熱愛他的國家」

金正恩稍早指出，「我們決定拋開過去」，全世界將見證「重大改變」。