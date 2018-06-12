宏達電發展VR新獲利模式 鎖定電影、秀展、劇院等3

劉思銘表示，虛擬實境內容中心去年推出華人首部 VR 電影，同時與新媒體藝術家黃心健、安德森 (Laurie Anderson) 合作 VR 藝術創作，今年首度從影視音泛娛樂內容跨足互動遊戲產業，取得日本知名 IP 戽斗星球授權，推出扭蛋 VR 體動能遊戲，採取由線下往線上發展的模式，將可打造出全新的獲利模式。

宏達電 (2498-TW) 布局虛擬實境 (VR) 市場，除了硬體設備的 Vive 之外，也積極在內容上發展新的獲利模式，虛擬實境內容中心副總劉思銘今 (12) 日指出，將從線下逐步往線上發展，鎖定電影、大型秀展、劇院系統等 3 大方向，開發娛樂影視產業應用商業模式。

劉思銘指出，虛擬實境內容中心的發展，分成三個階段，第一是遊戲部分，今日對外亮相的戽斗袋鼠 VR 動態遊戲先從展覽的付費體驗開始，第二階段是開發 ViveLAND 版本，接下來第三階段則是上架到 VivePORT。

他表示，線下展覽預計 9 月底結束後將前進中國市場，台灣部分，最快可望第 4 季進入 ViveLAND，另外也在規劃快閃店，明年則將進入 VivePORT；除了第一個互動 VR 遊戲外，預計還會有兩款的遊戲已在開發中。

劉思銘強調，在衝刺娛樂影視產業上將分成 3 大方向，將鎖定電影、大型秀展及劇院等 3 大發展方向；VR 電影部分，去年的家在蘭若寺就曾參加莫斯科、墨爾本、阿姆斯特丹及香港電影展等，今年預計還會再推出兩部 VR 電影。

他表示，在大型秀展部分範圍廣泛，包括藝術性高及適合庶民等不同內容，今年也將有兩個作品呈現；在打入劇院系統部分，已針對 VR 內容及終端管理系統發展，包括金馬影展、香港電影節都已導入由 HTC 開發的 VR 管理平台系統，預期也是未來的一大發展方向。

劉思銘說，目前全球各地的影展或電影節已將 VR 電影列入標準，在需求成熟下，有機會發展出新的商業模式；另外，在數位典藏上，今年也將有突破。

劉思銘指出，目前 VR 的內容部門除了台灣團隊外，也有外部專業團隊支援，部門的定位是從娛樂或泛娛樂、影視應用表演出發，瞄準近場應用、IP 應用，找出產品、應用及商業模式，目標是要獲利，只有產業獲利才能驅動生態圈。

除了內容的商業模式之外，宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，一體機 Vive Foucs 在台灣先以企業市場為主，消費市場部分還要再等等，他強調，要先在企業市場發展到一定程度，且 內容軟體更豐富之後，才會針對一般消費者開賣。

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