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金融科技創新園區來了 開始受理進駐團隊申請報名

鉅亨網2018/06/12 18:43
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國內第一個聚焦金融科技產業生態的實體共創空間「金融科技創新園區」FinTechSpace，官方網站今 (12) 日正式上線，同時開始受理進駐團隊申請，自即日起至 7 月 12 日止受理報名。

金管會為推動國內金融科技發展，攜手金融總會，匯集國內、外金融科技產、官、學、研多方資源，建立國內第一座「金融科技創新園區」FinTechSapce，發展金融科技虛實共創環境，強調以整合空間場域、輔導服務與金融科技開放 API 等資源，推動金融科技共創生態系。

FinTechSpace 成立宗旨在於建構金融科技創新生態系統，主要推動工作包括「共創空間」、「創新育成」、「數位沙盒」及「國際合作」等。

金融科技創新園區的定位，在於希望透過從數位沙盒的創新實證、新創加速育成、法規輔導乃至國際市場佈局，提供無縫接軌的金融科技創新發展與資源環境，成為國內金融科技創新應用的最佳孵化環境。

園區座落於南海路一號 13 樓，比鄰財政部、中央銀行，金融資源舉手可觸，內部空間預計共有 365 坪，園區主要分成五大場域，分別為：共創區、獨立辦公室、會議室、社群交流區，以及可容納百人的開放式展演空間，其中，共創區含固定與非固定席次，近百席座位，獨立辦公室則有 12 間，目前正由金融總會委託資策會積極規劃建置中。

為配合園區建置期程，即日起至 7 月 12 日止，開放受理國內金融科技新創團隊申請報名進駐，並預定 6 月 20 日下午兩點於資策會民生科服大樓一樓 101 會議室舉辦園區進駐招募說明會，進行新創團隊進駐輔導相關申請說明。

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