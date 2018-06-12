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〈歐付寶推聯名卡〉攜手兆豐攻年輕族群 推全台首張電

鉅亨網2018/06/12 18:43
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遊戲營運商歐買尬 (3687-TW) 旗下歐付寶今 (12) 日宣布與兆豐銀行合作，推出全台首張電子支付信用卡「歐付寶悠遊聯名卡」，共同拓展年輕族群市場，歐付寶目前會員數為國內電子支付業者之冠，歐付寶董事長林一泓表示，除邀請會員加入辦卡行列外，也將吸引歐買尬近 700 萬名遊戲玩家導入申請，全力衝刺發卡量。

林一泓表示，在自己剛上班的年代，一個月要跑上幾趟銀行，但在時代變遷下，現在的年輕人已是網路的原住民，漸漸不去銀行，透過手機等便利的工具，就可隨時做些「banking」的事，因此盼能結合這張聯名卡，作為搭起行動支付與消費者間的橋樑。

林一泓指出，該聯名卡提供的紅利回饋比例相當高，對年輕族群來說有很大的吸引力，且歐付寶目前結合 NFC 票證、行動支付、信用卡綁定，日後還可與兆豐帳戶綁定，滿足不同形式的消費模式，讓消費者可依需求自由選擇。

歐付寶目前會員數 72.9 萬人，為國內電子支付中會員數最多者，會員中近 8 成為 25 歲至 40 歲的年輕族群，與兆豐銀行近來力圖拓展年輕族群的目標不謀而合。

林一泓強調，歐買尬本身擁有將近 700 萬名遊戲玩家，推出這張聯名卡後，將以申請與消費就可回饋遊戲點數等方式，來吸引玩家導入申請，而雙方合作將有助提升年輕客群電子支付使用率，將會全力以赴衝刺發卡量。

歐付寶與兆豐銀行攜手合作，推出專為年輕族群打造的「歐付寶悠遊聯名卡」，可下載歐付寶行動支付 app 綁定聯名卡使用，提供最高 4% 的歐付寶紅利回饋，在各大遊戲平台購點儲值，最高更可獲得 20% 的平台點數回饋，消費金額皆可使用紅利折抵。

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