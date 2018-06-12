北上廣深對中國大學畢業生魅力下降　杭州受歡迎

除了應屆畢業生之外，畢業半年後曾在北上廣深就業的大學學歷者，在3年後離開的比例也從2012屆的13.7%上升到了2014屆的21.7%。

根據21世紀經濟報導，麥可思研究院11日連續第10年發布年度中國大學生就業報告，從近5年數據來看，大學畢業生在「北上廣深」就業的比例從2013屆的28.2%下降到2017屆的22.3%。

（中央社記者張淑伶上海12日電）中國大陸多個城市祭出搶人才措施。一份報告顯示，北京、上海、廣州、深圳這幾個一線城市對大學畢業生的吸引力在減弱，其他城市以杭州對外省市畢業生的吸引力最大。

而湧入「新一線城市」就業的外省大學畢業生占比不斷上升，2015屆到2017屆的比例分別為28.2%、32.0%、35.6%，提升了7.4個百分點。

其中，近3屆大學畢業生中，在杭州就業的外省人占比最高，為55.3%，其後為天津，為54.4%。

一線城市外的多個城市，近來都提供買房和落戶的優惠政策，以此吸引大學畢業生。而一線城市的高生活成本和高競爭環境，也是讓部分大學畢業生選擇出走的原因。

麥可思公司首席專家王伯慶說，大學生就業行業和地圖的變化，體現了社會產業和城市經濟結構的變化。

這份報告也分析2018年度大陸就業率、薪資和就業滿意度綜合較高的大學畢業科系包括：資訊安全、軟體工程、網路工程、物聯網工程、數字（數位）媒體技術、通訊工程、數位媒體藝術。

而今年度就業率、薪資和就業滿意度綜合較低的大學畢業科系為：繪畫、化學、美術學、音樂表演、法學、歷史學。（編輯：陳家倫）1070612