法國興業銀行挺綠能 搶外銀頭香發新台幣債券

金管會表示，4月17日發布訂定「外國銀行在台分行發行新台幣金融債券辦法」，而法國興業銀行成為首家獲准發行首檔新台幣金融債券的外銀。

（中央社記者蔡怡杼台北12日電）金融監督管理委員會積極發展綠色債券，今年4月開放外國銀行在台分行發行新台幣金融債券後，今天宣布法國興業銀行成為首家獲准發行的外銀，發行總額為新台幣156億元。

金管會說，法國興業銀行新台幣金融債券的發行總額為156億元，籌募資金將用於重大公共建設、離岸風電建設、陸上風電、太陽能及其他綠能產業建設等相關綠色投資計畫放款。

金管會表示，法國興業銀行將向證券櫃檯買賣中心申請綠色債券櫃檯買賣，銷售對象為境外結構型商品管理規則定義的專業投資人。

當專業投資人為法人或基金時，總資產需超過5000萬元，及具備充分金融商品專業知識等條件；當專業投資人為自然人時，須有3000萬元以上財力證明，並符合具備充分金融商品專業知識等條件。

至於法國興業銀行的新台幣金融債券利率及發行期間，金管會表示，目前都尚未定案。另外，除法國興業銀行，尚未有其他外銀申請發行新台幣金融債券。

除外銀，本土銀行也積極發展綠色債券，據櫃買中心統計，目前已發行綠債的國銀包含華南銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台灣中小企業銀行、永豐銀行、中國信託銀行及凱基銀行等。（編輯：李明宗）1070612