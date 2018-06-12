龍逆鱗加入同性之愛 挑戰明華園尺度

（中央社記者鄭景雯台北12日電）明華園戲劇總團全新創作「龍逆鱗」，延續2017「龍抬頭」故事，劇作家陳勝國寫下東方版王子復仇記最終章，故事還加入同性之愛、穿越時空等情節，挑戰明華園尺度。

明華園戲劇總團創團即將邁入第90年，一個以歌仔戲為志業的戲劇家族，不斷突破與創新，延續傳統戲曲的生命力。

延續2017年「龍抬頭」故事，第20屆國家文藝獎新科劇作家、明華園首席編導陳勝國，再寫下東方版王子復仇記最終章。

「龍抬頭」裡因為老皇帝沉溺風水之說，而將兩位王子流放民間，歷經波折終於重返皇宮。2018最新作品「龍逆鱗」描寫兩位王子在宮中的故事；庶出王子秋宮還展露施政實力輔佐朝政，但心愛的民間寡婦問清風卻被父皇迎娶；皇后之子趙漏則被迫送到契丹當人質維繫兩國邦交，為了國土安全忍辱負重。