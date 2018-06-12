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影／邀新住民一起做香包　融入台灣民俗

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/12 19:26
▲移民署雲林縣服務站為新住民提前了解端午節。（圖／移民署提供, 2018.06.12)
▲移民署雲林縣服務站為新住民提前了解端午節。（圖／移民署提供, 2018.06.12)

移民署雲林服務站為讓初入境的新住民朋友們，有機會可以了解台灣的在地文化與民俗節慶活動，今(12)日特別邀新住民夫妻一起縫製端午節，可以「避邪驅瘟」的香包。

移民署南區事務大隊雲林縣服務站今日辦理新住民家庭教育及法令宣導課程時，特別邀請新住民家庭服務中心督導黃鈺婷到服務站，教導新住民夫妻一起製作端午節應景的香包，同時介紹說明端午節的由來，香包的意義，讓新住民朋友提前感受台灣端午節的熱鬧氛圍。

黃鈺婷說，端午節佩戴香包，傳說有避邪驅瘟之意，所以民間有「帶個香草袋，不怕五蟲害」的民俗傳說。香包式樣有卡通人物、12生肖等造型，參與的新住民及家屬讚嘆不已，夫妻聯手一針一線縫製出來的香包，蘊涵無限情意；雖然有的人是第一次拿針線，但在講師耐心協助後，多能小心翼翼的拿針、穿線，場面有點手忙腳亂，但課程中笑聲不斷；來自法國的新住民NICOLAS是個甜點師，他說這是第一次在臺灣過端午節，親手做香包，感覺很新鮮，看到自己縫好的香包，覺得很有成就感。

雲林縣服務站主任吳天順也跟著新住民一起做香包，陪著大家感受濃濃的節慶氛圍！吳天順指出，服務站對於初入境的新住民，每個月都會舉辦家庭教育及法令宣導課程，課程內容除了宣導移民署居停留相關法令外，也邀請斗六就業中心、斗六市衛生所、國稅局雲林分局及新住民家庭服務中心等單位，為新住民家庭介紹相關福利資源。

關鍵字移民署雲林縣服務站新住民端午節香包
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