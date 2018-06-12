影／邀新住民一起做香包　融入台灣民俗

移民署雲林服務站為讓初入境的新住民朋友們，有機會可以了解台灣的在地文化與民俗節慶活動，今(12)日特別邀新住民夫妻一起縫製端午節，可以「避邪驅瘟」的香包。

移民署南區事務大隊雲林縣服務站今日辦理新住民家庭教育及法令宣導課程時，特別邀請新住民家庭服務中心督導黃鈺婷到服務站，教導新住民夫妻一起製作端午節應景的香包，同時介紹說明端午節的由來，香包的意義，讓新住民朋友提前感受台灣端午節的熱鬧氛圍。

黃鈺婷說，端午節佩戴香包，傳說有避邪驅瘟之意，所以民間有「帶個香草袋，不怕五蟲害」的民俗傳說。香包式樣有卡通人物、12生肖等造型，參與的新住民及家屬讚嘆不已，夫妻聯手一針一線縫製出來的香包，蘊涵無限情意；雖然有的人是第一次拿針線，但在講師耐心協助後，多能小心翼翼的拿針、穿線，場面有點手忙腳亂，但課程中笑聲不斷；來自法國的新住民NICOLAS是個甜點師，他說這是第一次在臺灣過端午節，親手做香包，感覺很新鮮，看到自己縫好的香包，覺得很有成就感。