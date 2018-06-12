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中央社

越南爆示威遊行 經部：越方正面回應保障台商

中央社2018/06/12 18:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北12日電）越南各地近日爆發反對經濟特區法案的示威遊行，經濟部今天表示，代表處已表達關切，要求保護當地台商廠區安全，並獲越方正面回應。台越投保協定(BIA)更新工作，仍持續進行中。

越南政府擬通過「經濟特區法」草案，延長外商租地年限，引發民眾不滿，透過網路串聯舉行示威遊行，罷工活動也波及台商，包括寶成旗下在越南胡志明市的寶原工業10日與11日連續發生罷工。

經濟部次長龔明鑫今天受訪指出，越南「經濟特區法」草案，擬在北中南設立3個經濟特區，延長外商租期限至99年，越南民眾憂心，此舉可能使中國在越南「圈地」，因此透過網路串聯進行示威、罷工。

龔明鑫說，部分台商的確受到波及，代表處已與越方溝通，表達希望確保當地台商廠區安全，越方也有正面回應；經濟部持續密切關注發展情勢，目前越南政府已決定暫緩表決經濟特區法，可望淡化抗議情勢。

媒體問及這次事件是否影響台灣在越南投資，龔明鑫表示，這次事件「比較特殊」，而非經濟因素，後續將持續觀察越南政府處理狀況，希望事件盡快落幕。

根據經濟部資料，台商去年對越南投資額達新台幣6.8億元，年增51.15%，今年1到4月投資額則已達4億元，較去年同期成長233.27%，顯示台商對越南投資仍相當有信心。

台越在1993年簽署投資保障協定（BIA），在越南投資台商遭受因當地公權力造成的損失，或政府因素引起暴動導致的損失時，可獲合理保障，龔明鑫表示，目前正持續推動更新BIA工作。

經濟部官員表示，越方認為對台貿易逆差過大，希望台灣多進口越南產品，先解決逆差問題後再進行BIA更新談判。（編輯：林孟汝）1070612

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