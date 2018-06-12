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光陽電動機車亮相 不綁換電月租正面迎戰Gogoro

鉅亨網2018/06/12 18:58
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國內機車龍頭光陽工業 (KYMCO) 今 (12) 日發表品牌首發 KYMCO Ionex 電動機車，同時祭出完整的 Ionex 能源交換站、充電服務網和 Ionex 電池租賃方案等，光陽強調，車價最低不到 3 萬元起，且充電無須綁定月租費專案，與電動機車大廠 Gogoro 正面宣戰。

光陽董事長柯勝峯也指出， 未來 3 年將針對不同市場和客群，推出 10 款不同特色的電動車機種，並力拚於年底前在全球逾 10 個城市啟動 Ionex 車能網異業合作案，顯然與 Gogoro 的戰線將由國內延伸至國外。

為了不讓政府補助獨厚 Gogoro，光陽今年初推出以充電為主、換電為輔的 Ionex 車能網系統正面迎戰 Gogoro，而在 Gogoro 日前推出平價車款 Gogoro 2 Delight，逐漸看出機海戰術的輪廓後，光陽此次也不弱人後，一口氣推出 2 款搭載 Ionex 的電動車，分別為 New Many 110 EV 和 Nice 100 EV，更強打最低價格不到 3 萬元。

其中，KYMCO New Many 110 EV 預計 8 月上市，Noodoe 導航版扣除淘汰二行程新購補助，最低價格為 47800 元，而都會版扣除淘汰二行程新購補助售價只要 42800 元。

另一款強調專為女性騎士設計的 Nice 100 EV ，預計 10 月上市， 扣除淘汰二行程新購補助後最低 29800 元。

不同於 Gogoro 的月租換電方式，光陽的電動機車主打在家充電，但仍提供其他選擇，Ionex 的隨車自用電池月租費 299 元，每月可享 1000 公里基本行駛里程，而費率為額外每公里 1 元，若是車主使用 Ionex 快速充電站，充電每次 10 元且 1 小時可 100% 充飽。

至於 Ionex 能源交換站，則是提供可租用可換電的共享電池，每次 40 元，不須綁定月租費方案，充分實現柯勝峯一向堅持的不綁定月租換電原則。

而為因應車主在外的能源需求，光陽正積極布建快充站，目標年底完成全台 1500 個 Ionex 快速充電服務站，明年底前完成全台 2000 個，並於 2020 年底前打造全台共 3 萬個 Ionex 共享插座服務據點。 

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