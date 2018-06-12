多人共聘照服員 助住院病家省負擔

根據調查，有75%上班族曾因家人住院照顧而請假；若不想請假，就得花錢請人，平均每天聘請醫院看護的費用在2000元至2500元間，經濟壓力沉重。有94%受訪者也表示，「對不知道如何照顧感到困擾」。

「家中有人住院，全家必須請假輪流照顧？」「每天花2000多元請看護？」是許多家有住院病人者的共有心聲與疑惑。根據中華民國家庭照顧者關懷總會調查，國人住院陪病照顧方式，有66%是由家人照顧，約25%聘請本國籍日班或夜班看護。

（中央社記者陳偉婷台北12日電）家中有人生病住院，龐大照顧、經濟重擔常讓人喘不過氣。衛福部推住院病人友善照護模式計畫，讓多組病人共聘一名照服員，病家每天負擔約新台幣800至1200元，就有優質照護。

為減輕民眾照護負擔，衛生福利部委託家總辦理「醫院推動住院病人友善照護模式輔導計畫」，有多人共聘照服員方案，一名照服員照顧3至4名病人，每名病人每日費用負擔約800至1200元，加入方案的照服員也能得到超過3.2萬元的月薪及充足休息，又能兼顧照護品質。

衛福部護理及健康照護司簡任技正陳青梅下午受訪表示，因應老化時代，加上考量病人的經濟因素，一對多的照護模式可以減輕病人負擔，未來希望可以先發展出友善照護模式的認證機制，且未來不排除加入評鑑制度，有助把友善模式推廣到全國的醫院。

參與友善照護模式的醫院，必須在民眾入院時就提供選擇資訊，包括「一對一」或「一對多」的聘僱看護服務，共聘費用必須調降至6成以下，照服員也必須接受醫院培訓課程及品質管理。

家總秘書長陳景寧說，目前醫院提供1對4共聘服務為最多，以4人共聘一個看護為例，若每人付1200元，即集資4800元可聘僱2名照服員輪2班，照服員不用24小時工作，又有充分休息，收入也不會大縮水，就會比較有投入意願。（編輯：管中維）1070612