NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈影／雷神、格雷夫人　重現綑綁遊戲藍竹縣提楊文科　他嗆若敗選全下台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

多人共聘照服員 助住院病家省負擔

中央社2018/06/12 18:51
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北12日電）家中有人生病住院，龐大照顧、經濟重擔常讓人喘不過氣。衛福部推住院病人友善照護模式計畫，讓多組病人共聘一名照服員，病家每天負擔約新台幣800至1200元，就有優質照護。

「家中有人住院，全家必須請假輪流照顧？」「每天花2000多元請看護？」是許多家有住院病人者的共有心聲與疑惑。根據中華民國家庭照顧者關懷總會調查，國人住院陪病照顧方式，有66%是由家人照顧，約25%聘請本國籍日班或夜班看護。

根據調查，有75%上班族曾因家人住院照顧而請假；若不想請假，就得花錢請人，平均每天聘請醫院看護的費用在2000元至2500元間，經濟壓力沉重。有94%受訪者也表示，「對不知道如何照顧感到困擾」。

為減輕民眾照護負擔，衛生福利部委託家總辦理「醫院推動住院病人友善照護模式輔導計畫」，有多人共聘照服員方案，一名照服員照顧3至4名病人，每名病人每日費用負擔約800至1200元，加入方案的照服員也能得到超過3.2萬元的月薪及充足休息，又能兼顧照護品質。

衛福部護理及健康照護司簡任技正陳青梅下午受訪表示，因應老化時代，加上考量病人的經濟因素，一對多的照護模式可以減輕病人負擔，未來希望可以先發展出友善照護模式的認證機制，且未來不排除加入評鑑制度，有助把友善模式推廣到全國的醫院。

參與友善照護模式的醫院，必須在民眾入院時就提供選擇資訊，包括「一對一」或「一對多」的聘僱看護服務，共聘費用必須調降至6成以下，照服員也必須接受醫院培訓課程及品質管理。

家總秘書長陳景寧說，目前醫院提供1對4共聘服務為最多，以4人共聘一個看護為例，若每人付1200元，即集資4800元可聘僱2名照服員輪2班，照服員不用24小時工作，又有充分休息，收入也不會大縮水，就會比較有投入意願。（編輯：管中維）1070612

越南爆示威遊行 經部：越方...歷史性川金會落幕 川普飛...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan