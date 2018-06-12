歐買尬虧損持續收斂 Q3推跨平台H5遊戲助攻全年轉

遊戲營運商歐買尬 (3687-TW) 今年起在調整內部經營方向後，營運虧損已逐步收斂，歐買尬董事長林一泓今 (12) 日表示，《Luna Online 手遊版》本季上線後成績與預期相近，可望持續縮小虧損幅度，暑假期間也將推出卡牌遊戲《我的偶像不是人》，第 3 季也會有另一款跨平台架構的 H5 遊戲上線，力拚全年順利轉盈。

歐買尬去年全年虧損 0.75 元，已較前年大幅收斂約 5 成，林一泓說明，先前虧損主要來自認列歐付寶支付業務的費用，另一方面受到遊戲競爭、行銷費用高，加上用戶取得難等因素影響，拖累營運表現。