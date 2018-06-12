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震旦行董座袁蕙華接任 今年中國事業將持續成長

鉅亨網2018/06/12 19:01
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震旦行 (2373-TW) 董事長林樂萍因退休在今 (12) 日股東會中提出辭任，會後董事會推選由袁蕙華接任董事長，今年 6 元現金股利預計 7 月 3 日除息；震旦行指出，第 1 季為辦公市場淡季，第 2 季開始逐季加溫，大陸 OA 與家具事業前 5 月營收成長超過 2 位數，將帶動今年整體業績及利潤持續成長。

震旦行今日股東會通過配發 6 元現金股利，創下歷史新高，以今日收盤價 91.4 元計算，現金殖利率達 6.56%；股東會同時補選獨立董事 1 席，由許文鍾接任。

震旦行指出，看好今年大陸 OA 事業在直銷與經銷通路都創佳績；直銷事業將持續擴點，擴大服務領域，配合策略機型規劃，推動大型彩機＋解決方案銷售組合，聚焦開發中大型顧客；經銷事業將持續投入資源，透過聯合拜訪、彩機展會等市場活動，擴大經營規模。

震旦行強調，大陸家具事業部分鞏固市場領導地位，將提供辦公體驗整體解決方案，目前正結合智慧化辦公設備，推動會議空間解決方案 MRS(Meeting Room Solution），台灣 3D 事業則以長陽生醫為主體發展，去年底與比利時醫療 3D 設計大廠 Materialise 簽約，引進 Mimics 3D 列印醫療設計解決方案；在台灣雲端事業部分，震旦辦公雲整合 SaaS 雲端服務及多元智慧解決方案，協助中小企業轉型。

震旦行在股東會後召開董事會，決議現金股息除息基準日為 7 月 9 日，除息交易日為 7 月 3 日，且自 7 月 5 月至 7 月 9 月停止股票過戶，發放日訂 7 月 26 日；現任董事長林樂萍因退休請辭，董事會推選新董事長由袁蕙華接任。

震旦行日 K 線圖

 

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