川普提北韓綁架日人問題 安倍致謝

川金會：各國反應（中央社東京12日綜合外電報導）美國總統川普今天與北韓領導人金正恩會談時，提出北韓綁架日本人問題，日本首相安倍晉三表示，要給予川普高度評價，並表達謝意。

川普今天與金正恩舉行高峰會後，舉行國際記者會表示，這次川金會「誠實」、「直接」且「成果豐碩」，金正恩重申對朝鮮半島完全非核化的堅定承諾。

日本放送協會（NHK）報導，談到史上首度舉行的美國與北韓領袖會談，安倍晉三說，這是朝全面解決有關北韓所有問題的一步，他表達支持之意。

安倍晉三表示，有關北韓綁架日本人問題，川普在與金正恩會談時明確提出，他給予高度評價，也要表達感謝。