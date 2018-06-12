NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈影／雷神、格雷夫人　重現綑綁遊戲藍竹縣提楊文科　他嗆若敗選全下台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

川普提北韓綁架日人問題 安倍致謝

中央社2018/06/12 19:00
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

川金會：各國反應（中央社東京12日綜合外電報導）美國總統川普今天與北韓領導人金正恩會談時，提出北韓綁架日本人問題，日本首相安倍晉三表示，要給予川普高度評價，並表達謝意。

川普今天與金正恩舉行高峰會後，舉行國際記者會表示，這次川金會「誠實」、「直接」且「成果豐碩」，金正恩重申對朝鮮半島完全非核化的堅定承諾。

日本放送協會（NHK）報導，談到史上首度舉行的美國與北韓領袖會談，安倍晉三說，這是朝全面解決有關北韓所有問題的一步，他表達支持之意。

安倍晉三表示，有關北韓綁架日本人問題，川普在與金正恩會談時明確提出，他給予高度評價，也要表達感謝。

他說，川普對金正恩明確提及解決北韓綁架日本人問題的必要性，這是第一次。

安倍晉三說，這個問題是日本與北韓的問題，必須由日本與北韓進行協商，日本未來也將竭盡全力解決這個問題。

他說，川普以其領導力與努力，促成美國與北韓領袖會談，他由衷表達敬意。

安倍晉三說，會談的詳細情況將透過電話向川普詢問，未來將以解決綁架、核武、彈道飛彈等有關北韓的各項待解決問題為目標，透過日美、日美韓及與俄羅斯、中國、國際社會緊密合作，盡全力解決。（譯者：黃名璽/核稿：林憬屏）1070612

震旦行董座異動 袁蕙華接任杜絕假新聞 NCC籲強化...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan