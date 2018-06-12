川普提北韓綁架日人問題 安倍致謝

川金會：各國反應（中央社東京12日綜合外電報導）美國總統川普今天與北韓領導人金正恩會談時，提出北韓綁架日本人問題，日本首相安倍晉三表示，要給予川普高度評價，並表達謝意。
川普今天與金正恩舉行高峰會後，舉行國際記者會表示，這次川金會「誠實」、「直接」且「成果豐碩」，金正恩重申對朝鮮半島完全非核化的堅定承諾。
日本放送協會（NHK）報導，談到史上首度舉行的美國與北韓領袖會談，安倍晉三說，這是朝全面解決有關北韓所有問題的一步，他表達支持之意。
安倍晉三表示，有關北韓綁架日本人問題，川普在與金正恩會談時明確提出，他給予高度評價，也要表達感謝。
他說，川普對金正恩明確提及解決北韓綁架日本人問題的必要性，這是第一次。
安倍晉三說，這個問題是日本與北韓的問題，必須由日本與北韓進行協商，日本未來也將竭盡全力解決這個問題。
他說，川普以其領導力與努力，促成美國與北韓領袖會談，他由衷表達敬意。
安倍晉三說，會談的詳細情況將透過電話向川普詢問，未來將以解決綁架、核武、彈道飛彈等有關北韓的各項待解決問題為目標，透過日美、日美韓及與俄羅斯、中國、國際社會緊密合作，盡全力解決。（譯者：黃名璽/核稿：林憬屏）1070612