川普總統和金正恩委員長進行一場全面、深入且誠摯的意見交換，討論議題包括建立新的美國-DPRK關係，以及在朝鮮半島建立持久和強健的和平政權。川普總統承諾提供DPRK安全保證，金正恩委員長重申對朝鮮半島完全非核化的堅定不移承諾。

以下是美國總統川普和朝鮮民主主義人民共和國委員長金正恩新加坡高峰會聯合聲明：

川金會：現場觀察（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普和北韓最高領袖金正恩12日在新加坡舉行兩國在任領導人史上首次高峰會，並於峰會結束後簽署聯合聲明。

川普總統和金正恩委員長相信，建立新的美國-DPRK關係，將對朝鮮半島以及世界的和平與繁榮做出貢獻。川普總統和金正恩委員長並認同，建立互信有助於朝鮮半島非核化。有鑑於此，川普總統和金正恩委員長聲明以下內容：

1. 美國和DPRK承諾建立新的美國-DPRK關係，符合兩國人民對和平與繁榮的渴望。

2. 兩國將共同努力，在朝鮮半島建立持久和穩定的和平政權。

3. DPRK重申遵守2018年4月27日「板門店宣言」，承諾致力邁向朝鮮半島完全非核化。

4. 美國和DPRK承諾致力尋回戰俘及作戰失蹤官兵遺骸，並立即送回已確認身分者的遺骸。

川普總統和金正恩委員長認同，歷史上首場美國-DPRK高峰會是意義重大的劃時代事件，克服了數十年來兩國間的緊張關係和敵意，並開啟新的未來。川普總統和金正恩委員長承諾，將全面迅速落實聯合聲明中明定事項。美國和DPRK承諾，在盡可能最快日期，由美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和DPRK相關高階官員領銜進行後續協商，以落實美國-DPRK高峰會的成果。

美國總統川普和朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩承諾合作發展新的美國-DPRK關係，以及促進朝鮮半島和世界的和平、繁榮與安全。

2018年6月12日，新加坡聖淘沙島（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070612