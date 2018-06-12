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杜絕假新聞 NCC籲強化媒體自律機制

中央社2018/06/12 19:01
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北12日電）數位時代，龐大資訊量致真偽訊息難辨，國家通訊傳播委員會（NCC）官員今天表示，鼓勵廣電媒體將查證程序列為內控問責機制一環，強化媒體自律文化。

NCC表示，如果有心人士惡意散布錯誤資訊，加上廣電媒體播送，將產生擴大宣傳效果，會對社會造成相當程度影響。

NCC去年召開「廣電媒體引用網路訊息如何落實新聞事實查核機制」座談會，今天再邀廣電業者、公民團體及專家學者對談，討論如何督促媒體落實新聞事實查證工作。

NCC簡任視察陳書銘表示，肯定多數廣電業者已做到查證工作，未來仍會鼓勵廣電媒體把查證程序列為內控問責機制一環，強化自律文化，避免錯誤訊息經傳播擴大渲染，也可降低對公共利益造成的危害。

陳書銘說，國家發展委員會已彙整政府各部門設置的闢謠專區資訊，主動登載與推播與重大事件有關的即時正確訊息，可供媒體查證；今年5月起，行政院發言人室在行政院官網設置「即時新聞澄清專區」，協助新聞媒體、社會大眾及第三方查核單位進行涉及公共事務訊息的查證工作。

NCC新聞稿提及，未來將持續加強廣電媒體監理，希望透過定期評鑑換照機制，促使新聞頻道檢討新聞產製的內控管理、落實自訂的編審與採訪標準作業流程及加強從業人員職前與在職教育訓練。（編輯：李明宗）1070612

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