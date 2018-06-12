杜絕假新聞 NCC籲強化媒體自律機制

NCC簡任視察陳書銘表示，肯定多數廣電業者已做到查證工作，未來仍會鼓勵廣電媒體把查證程序列為內控問責機制一環，強化自律文化，避免錯誤訊息經傳播擴大渲染，也可降低對公共利益造成的危害。

陳書銘說，國家發展委員會已彙整政府各部門設置的闢謠專區資訊，主動登載與推播與重大事件有關的即時正確訊息，可供媒體查證；今年5月起，行政院發言人室在行政院官網設置「即時新聞澄清專區」，協助新聞媒體、社會大眾及第三方查核單位進行涉及公共事務訊息的查證工作。

NCC新聞稿提及，未來將持續加強廣電媒體監理，希望透過定期評鑑換照機制，促使新聞頻道檢討新聞產製的內控管理、落實自訂的編審與採訪標準作業流程及加強從業人員職前與在職教育訓練。（編輯：李明宗）1070612