影帝扮商人潛入北韓　打探核武情報卻捲入陰謀論

美國總統川普與北韓領導人金正恩的「川金會」今（12）日於新加坡舉行，能否透過兩領導人的會面，承諾朝鮮半島的和平協議與解決無核化問題，為此會重要目標。而南韓總統文在寅則在此重要會面中扮演了舉足輕重的角色；近年來，為了窺探核武實情，南北韓私底下諜戰不斷，一件改編自90年代最驚悚、最震撼人心的南北韓真實諜戰事件，將在電影《北風（The Spy Gone North）》揭祕。
電影由《群盜》導演尹鍾彬執導，影帝黃晸玟、朱智勛、李聖旻、趙震雄等人共同主演，改編自90年代前往北韓探聽核武情報的南韓間諜「黑金星」真實故事；尹鍾彬導演表示，原本是想寫一部關於1980年「國家安全企劃部」的故事，但在蒐集資料的過程發現「黑金星」的存在，他說：「我發現了這個真實故事，實在很想知道怎麼樣的一個間諜能有辦法左右整個朝鮮半島政局，就層層去挖掘，沒想到背後的故事竟如此驚悚。」對於飾演南韓間諜的黃晸玟則表示：「我希望透過這部電影能讓全球觀眾更了解南北韓的過去，以及『真實諜戰』的驚悚與恐怖。」
▲黃晸玟（右）與趙震雄。（圖／CATCHPLAY , 2018.6.12）
《北風》曾在去年來台取景，造訪台北、基隆、高雄等地展開為期一個半月的拍攝，更把中山樓變成接見金正日的場景。電影故事描述1990年代中期，暗號「黑金星」的南韓「國家安全企畫部」情報員，假扮成南韓商人跟北韓進行商業交易，藉此滲透北韓軍事單位，打探核開發情報，他得在最危險的地方，贏得敵方的信任，沒想到一心只想完成任務的他，卻在不自覺中陷入南北韓權力高層間的恐怖陰謀。電影將於9月7日在台上映。