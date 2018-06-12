影帝扮商人潛入北韓　打探核武情報卻捲入陰謀論

美國總統川普與北韓領導人金正恩的「川金會」今（12）日於新加坡舉行，能否透過兩領導人的會面，承諾朝鮮半島的和平協議與解決無核化問題，為此會重要目標。而南韓總統文在寅則在此重要會面中扮演了舉足輕重的角色；近年來，為了窺探核武實情，南北韓私底下諜戰不斷，一件改編自90年代最驚悚、最震撼人心的南北韓真實諜戰事件，將在電影《北風（The Spy Gone North）》揭祕。

電影由《群盜》導演尹鍾彬執導，影帝黃晸玟、朱智勛、李聖旻、趙震雄等人共同主演，改編自90年代前往北韓探聽核武情報的南韓間諜「黑金星」真實故事；尹鍾彬導演表示，原本是想寫一部關於1980年「國家安全企劃部」的故事，但在蒐集資料的過程發現「黑金星」的存在，他說：「我發現了這個真實故事，實在很想知道怎麼樣的一個間諜能有辦法左右整個朝鮮半島政局，就層層去挖掘，沒想到背後的故事竟如此驚悚。」對於飾演南韓間諜的黃晸玟則表示：「我希望透過這部電影能讓全球觀眾更了解南北韓的過去，以及『真實諜戰』的驚悚與恐怖。」