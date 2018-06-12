精誠資訊結盟零售POS龍頭宏誌科技 打造智慧零售O

精誠資訊資深副總經理楊世忠表示，POS 系統是線下消費最重要的一環，不僅要記錄消費收銀，還要同時串接交易支付，是 O2O 服務的兌換點。而此次結盟宏誌科技，雙方將整合 POS 系統與精誠擅長的支付與 O2O 虛實服務 ，完整掌握消費流程，運用數據資料將消費者面貌具體化、消費歷程系統化，打造智慧零售。



為佈局智慧零售領域，精誠近來積極經營智慧零售生態圈，繼 2012 年入主嘉利科技，佈局行動支付市場後，陸續投資大賀行銷與墨攻網路科技，延伸在零售與電子禮票券市場的戰力，而今年投資宏誌後，雙方將運用消費數據經營消費者行為，並提供貼近使用者需求的應用解決方案組合。