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精誠資訊結盟零售POS龍頭宏誌科技 打造智慧零售O

鉅亨網2018/06/12 19:11
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資訊服務商精誠資訊 (6214-TW) 今 (12) 日宣布取得零售業 POS 收銀系統龍頭宏誌科技 30% 股權，未來雙方將聯手打造智慧零售 O2O 服務，包含 POS 收銀系統、電子發票、金融全支付、儲值卡會員系統與Ｏ2O 電子票券等服務，透過宏誌 POS 系統的高市占率，串連消費數據，協助業者提升消費者體驗與優化營運效率。

宏誌科技為國內流通業 POS 收銀系統龍頭，在百貨商場超市領域的市占率甚至高達 8 成，成立 30 年來深耕零售流通產業，專注於 POS 系統軟體開發，團隊具備強大的 POS 軟體開發實力、電子發票服務與介接多家第三方支付整合經驗。

精誠資訊資深副總經理楊世忠表示，POS 系統是線下消費最重要的一環，不僅要記錄消費收銀，還要同時串接交易支付，是 O2O 服務的兌換點。而此次結盟宏誌科技，雙方將整合 POS 系統與精誠擅長的支付與 O2O 虛實服務 ，完整掌握消費流程，運用數據資料將消費者面貌具體化、消費歷程系統化，打造智慧零售。
 
為佈局智慧零售領域，精誠近來積極經營智慧零售生態圈，繼 2012 年入主嘉利科技，佈局行動支付市場後，陸續投資大賀行銷與墨攻網路科技，延伸在零售與電子禮票券市場的戰力，而今年投資宏誌後，雙方將運用消費數據經營消費者行為，並提供貼近使用者需求的應用解決方案組合。

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