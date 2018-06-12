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〈房產〉交易熱區 中山區及永和區分奪雙北市中古屋交

鉅亨網2018/06/12 19:07
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根據實價登錄資料，雙北市各行政區近來 1 年屋齡 5 年以上的中古屋交易量的排序，台北市以中山區交易量最多，其次為內湖及北投區，而新北市則由中和區奪冠，其次為新莊及板橋。

依此一統計資料也顯示，台北市中山區中古屋的電梯大樓每戶平均交易總價 2658 萬元，公寓平均交易總價 1466 萬元，均居各交易熱區之首，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，北市中山區可購買的產品多元，加上位處市中心，房價卻相對親民，因此成為多數民眾的首選，中山區電梯大樓平均總價約 2658 萬元，屋齡多落在 30-40 年之間，其次是 5-10 年的大樓，熱門路段有新生北路、林森北路、明水路、敬業三路、民權東路、民生東路及中山北路的巷弄間，公寓平均總價約 1466 萬元，多座落在龍江路、北安路、吉林路及松江路上。

其次，台北市中古屋交易量排名第 2 的內湖區坐擁內湖科技園區，大量就業人潮帶動區域發展，也提高了周邊房市詢問度，謝志傑表示，近期美國在台協會新館於今 (12) 日落成，加上台塑 (1201-TW) 集團未來將進駐台北企業總部園區，維安規格及就業人數都會進一步提升，再為內湖區房市帶來一劑強心針，而電梯大樓平均總價約 2530 萬元，屋齡多落在 5-10 年之間，熱門路段多在民權東路六段、行善路、康寧路三段、文德路、星雲街一帶，公寓平均總價約 1361 萬元，民眾多偏好購買在康樂街、內湖路一段、內湖路三段、東湖路上。

台北市的 5 年以上中古屋交易，北投區交易量名列第 3，電梯大樓平均總價約 2106 萬元，屋齡多落在 5-10 年之間， 20-25 年的大樓次之，熱門路段主要在光明路、行義路、溫泉路、大度路三段及石牌路，公寓平均總價約 1118 萬元，在中央北路、中和街、溫泉路上都受民眾青睞。

至於中古屋交易量在新北市奪冠的中和區，生活採買機能非常便捷，大型量販店就有 Costco、大潤發、家樂福聚集，大型百貨有環球購物中心，同時滿足不同客群的需求，謝志傑表示，中和區未來還將有捷運環狀線及萬大線提升交通機能，不管是到新板特區或是台北市區都十分便捷，而區內人口稠密，剛性需求強，因此也帶動購屋熱潮，其中，電梯大樓平均總價約 1367 萬元，屋齡多落在 15 至 25 年之間，熱門路段主要在中正路、景平路、圓通路、中山路三段、中和路及中興街，公寓平均總價約 844 萬元，大多座落在圓通路、景新街、連城路、中山路二段、員山路上。

 

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