三大法人賣超30億元 外資高檔換股 買鴻海砍台積電

台股今 (12) 日因為全球市場都在觀望川金會，資金流向電子小小兵，終場小跌 4.44 點，以 11144.79 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 36.13 億元，外資自營商賣超 0.5 億元，投信買超 1.97 億元，自營商自營賣超 0.24 億元，自營商避險買超 4.09 億元，合計賣超 30.3 億元。外資操盤策略歧異，儘管買超鴻海，但是外資資金顯然自台積電、大立光及金融權值股流出。

期貨部分，三大法人多空互異，外資續小幅減碼多單 200 口，淨部位多單續降到 50212 口；投信加碼空單 101 口，淨部位空單來到 25131 口；自營商回補空單 353 口，淨部位空單來到 6362 口，合計三大法人加碼多單 52 口，淨部位多單為 18719 口。