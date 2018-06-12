影／田中鎮公所　端節彰化榮家關懷慰問

端午節腳步逼近，為了讓安養在榮家的榮民伯伯感受到社會的溫暖，彰化縣田中鎮公所組成訪問團，由機要秘書林啟臣領軍，12日至國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家，實施端節關懷慰問，並致送端節加菜金，受到榮民伯伯熱烈歡迎。

彰化榮家主任史浩誠請公所團隊能向鎮民宣導，因應政府的「資源共享」政策，從去年2月起，開放尚有床位的榮民之家，讓有機構入住需要的一般民眾也能自費申請，獲得照護，歡迎民眾踴躍申請。



▲田中鎮公所前往彰化榮家關懷安養榮民，並致送端節加菜金，受到榮民伯伯熱烈歡迎，由主任史浩誠與房長卿治國代表接受。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

林啟臣率領鎮公所社政課長陳志成、田中鎮碧峰里長謝添益等人，前往彰化榮家關懷安養榮民，受到史浩誠與榮民代表們熱烈歡迎；林啟臣說，榮民長輩們離鄉背景，為國家奉獻了大半生，勞苦功高，戰功彪炳，為國家奠定安定的基礎，他代表田中鎮民向榮家長輩們致上最高的敬意，也向所有榮家同仁表達謝意。



▲田中鎮公所前往彰化榮家關懷安養榮民，並致送端節加菜金，受到榮民伯伯熱烈歡迎，由主任史浩誠與房長卿治國代表接受。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

陳志成表示，台灣米倉田中馬拉松將於11月11日隆重登場，每年都有來自各地1萬多位跑者參加，鎮公所也將於11月10日下午舉行踩街活動，也邀請彰化榮家能組隊參加，鎮公所將會規劃友善的踩街行程讓榮民伯伯們也能感染萬人馬拉松的氛圍。



▲田中鎮公所前往彰化榮家關懷安養榮民，並致送端節加菜金，受到榮民伯伯熱烈歡迎，由主任史浩誠與房長卿治國代表接受。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

林啟臣表示，彰化榮家位於田中鎮內，地緣上關係相當密切，安養榮民在田中鎮出入，也為田中鎮帶來各項繁榮與發展，榮民伯伯終其一生為國家盡心付出，希望藉由關懷慰問，讓他們能感受到社會的關心與溫暖，同時也讓下一代知道，因為有他們的貢獻，才能有今日的成果，希望老榮民在能榮民之家好好安身調息頤養天年。