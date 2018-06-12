涉及思想審查？陸民攜違禁品搭機將遭拒乘1年

（中央社台北12日電）中國民航局日前公布首批「失信名單」，這些人未來一年將被禁止乘坐中國籍航空公司客機。「失信人」主要行為包括攜帶法律規定的違禁、管制品。但「違禁品」的定義，可能涉及思想審查。

中新社報導，中國民用航空局日前在官網和「信用中國」網站公布首批86名限制乘坐民航機嚴重「失信人」名單。這些人將被禁止乘坐民航航班，自名單公布日起計算，為期一年。

中國民航局政策法規司副司長郭仁剛今天在記者會上表示，首批「失信人」都是因為在機場或者民用航空器內違反相關行政法律規範，而被公安機關處以行政處罰者，主要有5種情形。