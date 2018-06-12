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中央社

涉及思想審查？陸民攜違禁品搭機將遭拒乘1年

中央社2018/06/12 19:06
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北12日電）中國民航局日前公布首批「失信名單」，這些人未來一年將被禁止乘坐中國籍航空公司客機。「失信人」主要行為包括攜帶法律規定的違禁、管制品。但「違禁品」的定義，可能涉及思想審查。

中新社報導，中國民用航空局日前在官網和「信用中國」網站公布首批86名限制乘坐民航機嚴重「失信人」名單。這些人將被禁止乘坐民航航班，自名單公布日起計算，為期一年。

中國民航局政策法規司副司長郭仁剛今天在記者會上表示，首批「失信人」都是因為在機場或者民用航空器內違反相關行政法律規範，而被公安機關處以行政處罰者，主要有5種情形。

一是故意藏匿、攜帶國家法律、法規規定的危險品、違禁品、管制物品。二是因使用偽造和冒用他人身分證件、乘機憑證。三是在飛機上尋釁滋事、擾亂客艙秩序。四是堵塞、強占、衝擊安檢通道和毆打他人。五是在航空器內吸煙。

其中，外界最關注的是中國法律、法規對「危險品、違禁品、管制物品」的規定範圍。

查閱中國民航局對「失信名單」的具體登載情況，危險品包括打火機；管制物品包含手銬、管制刀具；至於對違禁品的登載情況，有的會寫明是催淚瓦斯、仿真槍或電子點菸器，有的則以違禁品一詞帶過，並未具體明說。

根據北京首都機場的海關公告，旅客若攜帶「中華人民共和國禁止進出境物品表」所列物品進出境，予以沒收或責令退回，或在海關監管下予以銷毀，情節嚴重者將追究刑事責任。

其中，禁止入境的物品包括「對中國政治、經濟、文化、道德有害」的印刷品、膠卷、照片、唱片、影片等。

「中華人民共和國海關進出境印刷品及音像製品監管辦法」也明定，「危害國家統一、主權和領土完整」、「攻擊中國共產黨，詆毀中華人民共和國政府」、「擾亂社會秩序，破壞社會穩定」的印刷品及影音製品，禁止入境。（編輯：陳家倫）1070612

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