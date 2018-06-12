川金會 北京專家：金正恩贏了

北京獨立學者鄧聿文說，從文件內容來看，雙方基本上沒談到太多實質性的問題，在棄核問題上，金正恩只是重申4月與南韓總統文在寅所簽的板門店宣言，缺乏具體內容。

川金會：美國北韓過招（中央社記者周慧盈北京12日電）川金會落幕，北京學者根據雙方簽署的文件內容及兩國領導人的反應評析說，美國總統川普尋求與北韓領導人金正恩會面的事實大於成果，這次峰會可說「金正恩贏了，川普輸了」。

他接受中央社採訪時表示，峰會前，川普對於北韓棄核問題「籌碼拉得高高的」，要求「完全的、可驗證的、不可逆的非核化」（CVID）。後來雖也有所微調，但是今天所簽文件的內容卻連框架性時間或進程等大致性的描述都沒有，出人意料。

另外，文件提到，美國與北韓承諾「建立新的美國-朝鮮民主主義人民共和國關係」。鄧聿文說，在北韓棄核問題尚未完成的情況下，建立新關係若指的是指兩國建交，「那你說誰輸誰贏」。

川普今天在峰會前後都表達了相當正面的看法，例如「我們將有極佳的關係」、「會談進行得非常好」、「關係棒極了」，並在會談前共同面對媒體時，對金正恩豎起了大姆指。

鄧聿文說：「比起美國最初設立的目標，我的看法是金正恩贏了，川普輸了。」而輸了的川普卻「這麼興奮」，甚至大加讚揚金正恩，看來是因為他追求的是與金正恩「兩個人會面的本身」，而非具體的協議。

美國智庫的北韓專家李珍（Jean H. Lee）對美媒表示，無論川普和金正恩下一步要談什麼，兩人握手的那一刻將載入史冊，並讓北韓民眾覺得能與美國平起平坐。

李珍說：「這就是（金正恩）大耍眾人與加快測試北韓核子裝備時，他心裡所想的－逼美國總統上談判桌。我在目睹後感到震驚與寒心，因為我們給了他幾乎全部他要的。」（編輯：朱建陵）1070612