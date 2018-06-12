衛星照：共軍紅旗9飛彈 重新現身西沙

（中央社台北12日電）先前有媒體公布衛星照片顯示，中國將原先部署在西沙永興島上的紅旗9飛彈系統移往他處。但據8日拍攝的新照片卻顯示，這些紅旗9飛彈系系統又在永興島上現身，引起揣測。

美國之音報導，以色列情報公司ImageSatInternational（ISI）11日發表一批8日拍攝的永興島衛星照片。畫面顯示，中國在島上重新部署紅旗9飛彈系統，「被放回到它們原來的地方」。

美國國務院官員在面對媒體詢問此事時表示，美國一直對南海爭議島礁的軍事化提出關注。中國領導人曾公開承諾，不在有爭議的南海島礁上進行軍事化。但令美方關注的是，中國沒有根據這個承諾採取行動。