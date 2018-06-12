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中央社

衛星照：共軍紅旗9飛彈 重新現身西沙

中央社2018/06/12 19:04
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北12日電）先前有媒體公布衛星照片顯示，中國將原先部署在西沙永興島上的紅旗9飛彈系統移往他處。但據8日拍攝的新照片卻顯示，這些紅旗9飛彈系系統又在永興島上現身，引起揣測。

美國之音報導，以色列情報公司ImageSatInternational（ISI）11日發表一批8日拍攝的永興島衛星照片。畫面顯示，中國在島上重新部署紅旗9飛彈系統，「被放回到它們原來的地方」。

美國國務院官員在面對媒體詢問此事時表示，美國一直對南海爭議島礁的軍事化提出關注。中國領導人曾公開承諾，不在有爭議的南海島礁上進行軍事化。但令美方關注的是，中國沒有根據這個承諾採取行動。

這名官員表示，中國及各當事方應停止與2002年「南海行為宣言」的承諾不相符的行動，避免採取可能「使爭端復雜化或是惡化，並影響和平與穩定」的任何行動。

官員說，美國國防部長馬提斯（James Mattis）6月初在香格里拉對話會表示，基於中國繼續將南海軍事化，美國收回了對中共海軍參加2018年環太平洋軍演的邀請，因為中國的行為不符合環太軍演的原則和目的。而環太軍演的特點就是「透明與合作」。

ISI於3日曾公布一批永興島衛星照片，畫面顯示島上的紅旗9飛彈系統及偽裝網被移走。這一消息被披露後曾引起注意，一度被認為是美軍B-52轟炸機日前巡航南海後，中國似有退讓之意。

不過，ISI當時分析，這些紅旗9飛彈系統可能是被部署到另外的島礁上，或是出於某種演練的需要被暫時移往他處。（編輯：邱國強/陳家倫）1070612

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