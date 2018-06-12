影／推動生物醫療與技術提升　大葉與彰基簽立產學合作

彰基副院長周志中指出，大葉大學是彰投雲嘉最完整、規模最大的大學，不只是生技研發一直走在產業前端，以工學院起家的大葉大學近年也投入AI人工智慧研發，為推動生技醫療研發與技術提升，醫院特別與大葉大學簽約，建立長期產學合作，希望一方面帶動生物醫學朝向智慧醫療發展，另一方面因應長照、癌症等社會需求，把醫院豐富的臨床經驗與學術界的大數據分析結合，強化研究成果，開發相關產品。



▲彰化基督教醫院與大葉大學簽訂產學合作協議，雙方產學合作以發展生物醫學研究為主軸。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

大葉大學校長梁卓中表示，彰化基督教醫院是在地知名的醫學中心，也是彰雲投地區唯一的醫學中心，從學校成立護理學系後，彰基就持續提供優厚的獎學金與實習暨工作機會給護理系學生，此次產學合作進一步擴大到生物科技暨資源學院、護理暨健康學院兩個學院。透過此次產學合作簽訂，生資學院與護理學院學生將有機會前往彰基實習，彰基也承諾擇優畢業留任。



▲彰化基督教醫院與大葉大學簽訂產學合作協議，雙方產學合作以發展生物醫學研究為主軸。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

此外，雙方產學合作以發展生物醫學研究為主軸，將會有十位教授對應十位醫師，分別針對癌症、智慧生醫、長照、銀髮養生等議題進行研究，相信雙方合作必能開創醫院、學校、社會三贏。



▲彰化基督教醫院與大葉大學簽訂產學合作協議，雙方產學合作以發展生物醫學研究為主軸。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

大葉大學生資學院院長張世良說，生資學院研究團隊對於藥用真菌的生物活性評估與應用有相當可觀的研發成果，未來將能結合彰基的臨床經驗，把創新研發成果落實到醫療上，開發醫療級產品，提供大眾優質的醫護保健產品。