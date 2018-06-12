儒鴻新增7客戶 平均單價增1成到2成

（中央社記者韋樞台北12日電）成衣織布大廠儒鴻董事長洪鎮海透露，儒鴻今年新增7個客戶，且客戶群經過調整，低單價的訂單比較少接，今年各項產品的平均單價增加約10%到20%，新客戶成長力道超過預期。
洪鎮海表示，儒鴻的客戶只有增加，並沒有被他廠搶走，今年新增的客戶對儒鴻來說是質的提升而非量的增加；而且儒鴻內部有調整過客戶組合，部分舊客戶比較偏低單價的訂單可能不再接，儘量接較高價的訂單，外界以為儒鴻被搶單，其實並非如此。
洪鎮海指出，今年新增的客戶成長力道比預期好，明年的成長性也很樂觀，7個客戶中有2家原本沒有做運動服飾，經過儒鴻協助後，銷售狀況相當不錯。
儒鴻新增設備生產電腦緹花布是各家客戶搶手的重要布料。他透露，訂單已經滿到明年2月之後，而且不單是儒鴻添購電腦緹花機，中國大陸、泰國都比台灣早添購設備，但問題是其他業者還在做平面的布料，儒鴻已經進步到可織成立體布料，提供客戶更高級布料。
洪鎮海指出，儒鴻最新完工啟用的越南美春廠目前有90條產線，但只有65條產線投產，主要是供應給Nike和Lululemon等品牌，需要熟手來生產，所以生產速度不會太快，其餘訂單可以先由越南仁澤廠生產，希望今年底90條產線能完整上線，單月產能約140萬件到150萬件，主要以女裝為主，少部分為男裝。(編輯：陳永昌)1070612