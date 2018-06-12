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核二2號機擬晚間8時解聯檢測 估11時恢復併聯

中央社2018/06/12 19:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者郭幸宜台北12日電）日前才併聯發電的核二2號機今晚預計8時解聯檢測，台電表示，主因是核二2號機執行開關場輸電線路紅外線測試時，部分零組件溫度偏高，將安排調整，預計深夜11時恢復併聯發電。

核二2號機8日併聯發電後，經數日運轉後，今天發電量已達到6成、達58萬瓩，但下午發電量卻下滑至3成，傍晚6時發電量更只剩18%。

台電發言人徐造華表示，核二2號機今天持續安排測試運轉，但執行開關場輸電線路紅外線測試時，主變壓器到開關場入口引接線A相夾板溫度偏高，因而安排在今晚8時進行調整，2號機將配合解聯，並於晚上11時恢復併聯發電。

徐造華強調，核二2號機降載、解聯，主要是檢查內部引接線與A相夾板有無狀況，並非機組有問題，等到檢測無誤後，就會恢復併聯。台電一切以安全為優先考量，並按照標準程序作業，確保機組安全運轉與穩定，並逐漸讓機組功率提升至滿載。

核二廠2號機組於2016年5月16日完成大修，進行併聯測試時，發電機避雷器絕緣故障跳機，停機超過600天；今年2月5日台電提出再運轉申請，原子能委員會3月20日同意，但3月28日因蒸氣控制閥出狀況又跳機；台電4月9日二度向原能會提再轉申請，經召開多次審查小組會議，並到現場視察後，6月5日同意機組再轉。（編輯：林興盟）1070612

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