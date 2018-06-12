成大醫院30週年 賴清德期待老人醫療

成大醫院院長楊俊佑致詞時表示，成大醫院近10年的成長大躍進，擴大關懷對象。如在2年前的0206大地震發揮緊急救援角色；醫護團隊也到非洲、東南亞等多國進行醫療援助，這些事蹟讓成大醫院獲得105年行政院政府服務品質獎。

賴清德致詞時表示，自己身為校友，很感謝成大的栽培。成大醫院30年來不論在哪一個領域，都獲得很多肯定，也使南北醫療資源的差距得以縮短；另外，也很配合政府政策，在協助醫療、醫材產業發展貢獻良多。

他說，台灣65歲以上人口預計在2026年達到20%，屆時將進入超高齡化社會，總統蔡英文很早就看到這個趨勢，提出長照2.0政策。除了社區長照服務之外，專責老人醫院也很重要，行政院已核定成大提出的計畫，未來可望出現一家智慧型老人醫院。（編輯：唐聲揚）1070612