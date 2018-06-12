NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈影／雷神、格雷夫人　重現綑綁遊戲藍竹縣提楊文科　他嗆若敗選全下台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

物聯網發酵 法人估泓格今年營收可望雙位數成長

鉅亨網2018/06/12 19:25
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

工業電腦泓格 (3577-TW) 受惠物聯網及工業 4.0 效應，2017 年雖然沒有漁業署專案挹注，年營收仍年增 8.46％。法人預估，受惠於物聯網與中國大陸智慧農場效應，加上控制器獲南科晶圓代工龍頭及被動元件大廠訂單，下半年業績將陸續入帳，泓格今年營收表現可望交出雙位數成長。

泓格受惠中國大陸推動物聯網，搶下智慧農場商機，養豬場從規模 30 萬頭，增加到 300 萬頭規模，加上小龍蝦、雞鴨家禽等養殖場需求，泓格總經理陳瑞煜認為，物聯網商機今年已經開始發酵。

擁有塑化大廠訂單，泓格以控制器及 Remote I/O，為客戶提供智慧製造、節能等解決方案，今年再度取得南科園區晶圓代工龍頭及被動元件大廠訂單進補，業績預計下半年陸續進帳。

整體產業環境改變，加上政策的推動，泓格指出，台灣跟大陸市場需求增溫，工業 4.0 跟物聯網發酵，讓一向偏淡的 5 月，今年業績亮眼。

泓格自結 5 月營收為 7751 萬元，年增 24.99%，是今年次高表現；今年累計前 5 月營收為 3.39 億元，年增 19.11％，則寫下歷史同期新高。

法人預估，下半年大陸養殖業的需求增加，加上部分南科大廠智慧工廠的需求，估計下半年營收表現比去年同期更好，今年全年營收年增率可望達到雙位數。

泓格 6/8 召開股東會，通過配發現金股利每股 1.5 元；將於 7/12 除息。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字泓格物聯網智慧工廠headline
精誠資訊結盟零售POS龍頭...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan