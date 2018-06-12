地方萬花筒》影／藍風車防暴行動劇巡演　拒做「揮」姑娘

▲彰化縣政府舉辦藍風車防暴行動劇巡演「玻璃鞋─拒做『揮』姑娘」宣誓會，教育民眾藍風車的意涵，使能更認識反兒虐的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

彰化縣社會處推動家暴防治邁入第20年，今年以「玻璃鞋─拒做『揮』姑娘」為主題，推動「藍風車防暴行動劇」巡演，社會處長黃淑娟等人一起轉動藍風車宣誓「防家暴、無兒虐、關懷孩童一起來」，藉生動劇情落實家暴防治觀念，給孩童一個安心成長環境。

彰化縣政府於12日舉辦藍風車防暴行動劇巡演「玻璃鞋─拒做『揮』姑娘」宣誓會，現場進行「玻璃鞋─拒做『揮』姑娘」劇碼片段試演，彰化縣藍風車防暴行動劇的巡演活動共八場次將持續到八月初，黃淑娟期望藉由戲劇的感染力將家暴防治的觀念傳遞給每一位民眾，給孩童一個安心成長的環境。

黃淑娟表示，家庭暴力防治法已推行20週年，彰化縣舉辦一系列活動，藉由劇團的巡迴表演，及含有防範家暴劇情演出方式，讓小孩子知道如何保護自己，用劇場將保護兒少觀念深植人心，敬邀家長大小孩共同來觀賞。黃淑娟也呼籲鄉親民眾，鄰居如有暴力行為，或超出正常管教方式、過度體罰小孩等情事，請積極撥打110或113通報，及時防制家庭悲劇發生，共同營造孩子快樂、健康的幸福環境。



▲彰化縣政府舉辦藍風車防暴行動劇巡演「玻璃鞋─拒做『揮』姑娘」宣誓會，教育民眾藍風車的意涵，使能更認識反兒虐的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

活動的重頭戲由海波兒童劇團帶來精采的「玻璃鞋─拒做『揮』姑娘」兒童劇，戲中描述女主角茉莉隨母親改嫁後，兩人飽受繼父與繼姊的暴力相待，直到藍風車精靈與王子的出現、拯救，才讓兩人逃離暴力的陰影之下。透過生動的劇情引導民眾重視家庭暴力的發生，激發家庭成員對兒少保護的重視，強化113保護專線的通報功能，以減少兒童虐待及家庭暴力事件發生。



▲彰化縣政府舉辦藍風車防暴行動劇巡演「玻璃鞋─拒做『揮』姑娘」宣誓會，教育民眾藍風車的意涵，使能更認識反兒虐的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

黃淑娟說，以兒童劇的方式呈現，讓民眾在觀戲之餘，自然而然將防暴概念烙印於心，期待能激發更多孩童及家長對此議題的重視，一起致力於防暴工作，轉動社區中大大小小的「藍風車」，將「零暴力、快樂無憂慮的童年」還給未來的主人翁。