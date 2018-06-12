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即時跑馬燈影／雷神、格雷夫人　重現綑綁遊戲藍竹縣提楊文科　他嗆若敗選全下台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

影／「雷神」與「格雷夫人」一同入住酒店　綑綁遊戲再現

記者翁新涵╱台北報導2018/06/12 19:35
▲《壞事大飯店》預告。（影片／福斯，2018.06.12）

「雷神」克里斯漢斯沃又脫啦，只不過這次脫得很邪門。他主演的新片《壞事大飯店》發布最新預告，電影還找來《金牌特務：機密對決》傑夫布里吉、《玩命再劫》喬漢姆、《格雷的五十道陰影》達珂塔強森、《寡婦》辛西婭艾利沃等一同入住飆戲。

《壞事大飯店》故事背景設定在60年代，劇情全程發生在一家看似和平歡樂的El Royale酒店。預告片一開始以舒緩輕鬆的音樂開場，幾位客人入住酒店，門童興致勃勃地為大家介紹這家酒店，幾位客人看上去也相當友善健談、愛開玩笑，但曾經人滿為患的酒店，如今卻是門可羅，而且酒店的門童似乎並不歡迎那位傑夫布里吉扮演的神父入住。


▲▼達珂塔強森（上圖）和傑夫布里吉（下圖中）都有演出。（圖／福斯，2018.06.12）

預告片的後半段，酒店背後的陰暗面逐漸浮現。酒店内的一條祕密通道，可以監視房間中的每一個客人，房間裡也裝滿了竊聽器，通過這些監視手段，客人隱藏的祕密全都暴露無遺：神父在房間裡忙著拆地板，兩位甜姐兒達珂塔強森和辛西婭艾利沃，玩起「綑綁遊戲」，健談的推銷員則秀起開鎖技巧…。

隨著預告片步入尾聲，滂沱大雨中，鏡頭切換得越來越快，綁架、搶劫、搏鬥等各種鏡頭一閃而過，接著「雷神」克里斯漢斯沃飾演的邪教教主，帶著鬼魅笑容濕身登場，更一舉將整個氣氛推上高潮。

關鍵字壞事大飯店雷神達珂塔強森克里斯漢斯沃
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