影／「雷神」與「格雷夫人」一同入住酒店　綑綁遊戲再現

「雷神」克里斯漢斯沃又脫啦，只不過這次脫得很邪門。他主演的新片《壞事大飯店》發布最新預告，電影還找來《金牌特務：機密對決》傑夫布里吉、《玩命再劫》喬漢姆、《格雷的五十道陰影》達珂塔強森、《寡婦》辛西婭艾利沃等一同入住飆戲。

《壞事大飯店》故事背景設定在60年代，劇情全程發生在一家看似和平歡樂的El Royale酒店。預告片一開始以舒緩輕鬆的音樂開場，幾位客人入住酒店，門童興致勃勃地為大家介紹這家酒店，幾位客人看上去也相當友善健談、愛開玩笑，但曾經人滿為患的酒店，如今卻是門可羅，而且酒店的門童似乎並不歡迎那位傑夫布里吉扮演的神父入住。