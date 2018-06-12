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中央社

地中海移民人球有解 義船分批載往西班牙

中央社2018/06/12 19:26
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社馬賽12日綜合外電報導）法國慈善組織「地中海救援組織」（SOS Mediterranee）今天表示，目前待在地中海上救援船寶瓶座號（Aquarius）的數百名移民，將轉移到義大利船上，並載往西班牙。

法新社報導，「地中海救援組織」9日將629名移民救上寶瓶座號，包括懷孕婦女和眾多兒童。但這艘救援船週末受困在一場充滿張力的僵局中，義大利和馬爾他政府雙雙拒絕讓它靠岸。

「地中海救援組織」今天在推特發文表示：「寶瓶座號不久將收到一艘義大利船隻送來的補給。羅馬『海上救援協調中心』（MRCC）的計畫是，獲救民眾稍晚將轉移到義大利船隻，再一同開往」西班牙東岸港口瓦倫西亞（Valencia）。

最新發展源於社會黨的西班牙新總理桑傑士（Pedro Sanchez）政府昨天提議，讓寶瓶座號在瓦倫西亞靠岸，並強調這麼做是「義務」。

義大利政府拒絕讓寶瓶座號靠岸，則是極右派內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）本月上台後，首度採取的重大反移民行動。

「地中海救援組織」先前曾表示，由於天候持續惡化，他們擔憂寶瓶座號可能無法順利抵達西班牙。法國科西嘉島當局隨後也曾提議，願意收容這批移民。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070612

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