地中海移民人球有解 義船分批載往西班牙

（中央社馬賽12日綜合外電報導）法國慈善組織「地中海救援組織」（SOS Mediterranee）今天表示，目前待在地中海上救援船寶瓶座號（Aquarius）的數百名移民，將轉移到義大利船上，並載往西班牙。

法新社報導，「地中海救援組織」9日將629名移民救上寶瓶座號，包括懷孕婦女和眾多兒童。但這艘救援船週末受困在一場充滿張力的僵局中，義大利和馬爾他政府雙雙拒絕讓它靠岸。

「地中海救援組織」今天在推特發文表示：「寶瓶座號不久將收到一艘義大利船隻送來的補給。羅馬『海上救援協調中心』（MRCC）的計畫是，獲救民眾稍晚將轉移到義大利船隻，再一同開往」西班牙東岸港口瓦倫西亞（Valencia）。