網傳徵外師有國籍膚色考量 勞部：若屬實開罰

（中央社記者余曉涵台北12日電）近來有外籍人士臉書社群中流傳有學校聘僱外籍教師涉及種族歧視。對此，勞動部回應，已要求地方政府介入處理，若屬實依法最高可開罰新台幣150萬元。

近來有外籍人士臉書社群中流傳新店康橋幼兒園徵代課英語老師，限定不接受來自非英語系國家或深色皮膚一事，康橋國際學校今天聲明，請大眾勿再散播此不實言論，教育單位則表示，幼兒園不准聘任外師，將進行了解。

康橋國際學校今天對這則網路流傳的貼文聲明表示，對於教師聘任，皆以其教育專業和相關學經歷為最重要考量，絕不會以教師的種族、膚色、宗教或性別作為聘用條件。勞動部次長施克和也指出，今天有收到陳情人信函，已函請新北市政府處理在案。