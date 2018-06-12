影／北斗日照中心畫家創作分享　勾起長輩兒時回憶

▲藝術素人陳國勳帶了十幅的畫作到北斗日照中心和長輩分享，畫作的景物勾起長輩兒時回憶，畫作也讓長輩的身心靈獲得療癒。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

藝術即是生活，生活即是藝術！彰化縣北斗日照中心秀和苑，12日請來一位在日照長輩的兒子，同時也是北斗當地畫家陳國勳，分享作畫的心路歷程及畫中的景物，一張北斗武德殿的畫作勾起長輩兒時記憶，最後長輩們從十幅畫中，挑選出最喜歡的四幅，佈置在牆上，讓日照中心充滿藝術氣氛。

藝術素人陳國勳，四年前退休後，開始展現對繪畫的興趣，起初在衛生紙上創作，之後開始水彩、水墨、油畫，至今創作超過500幅。他說之所以能安心創作，要特別感謝日照中心，將他的父親陳昭日照顧得很好，生活作習正常，因此陳國勳才有充裕的時間繪畫。



▲藝術素人陳國勳帶了十幅的畫作到北斗日照中心和長輩分享，畫作的景物勾起長輩兒時回憶，畫作也讓長輩的身心靈獲得療癒。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

陳國勳12日帶了十幅的畫作到日照中心和長輩分享，其中一幅是畫早期的奠安宮，古樸的外觀，長輩一眼就認出來，紛紛說出以前的回憶；另一幅日據時代的北斗武德殿，是陳國勳多方搜集資料及訪查後描繪出來的，國小校長退休的林大灶仔細看了畫作，說和他印象中的武德殿很像。



▲藝術素人陳國勳帶了十幅的畫作到北斗日照中心和長輩分享，畫作的景物勾起長輩兒時回憶，畫作也讓長輩的身心靈獲得療癒。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

林大灶阿公還分享，武德殿就在住家附近，小時候會到那裡玩，並且躲在一角觀看裡面的人練習劍道及柔道，十分有趣；素香阿嬤也說自己小時後到過武德殿，沒想到一晃眼，已經是數十年前的事情了，言談中充滿著回憶。



▲藝術素人陳國勳帶了十幅的畫作到北斗日照中心和長輩分享，畫作的景物勾起長輩兒時回憶，畫作也讓長輩的身心靈獲得療癒。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

還有一幅是陳國勳畫小時候的住家，工作人員拿出他父親之前在日照中心畫的「家」兩相對照，昭日阿公露出害羞的表情，平日安靜的他，今天兒子來到日照中心，昭日雖然沒有特別言語表達，不過不時流露出的笑容已經可以到他的喜悅。



▲藝術素人陳國勳帶了十幅的畫作到北斗日照中心和長輩分享，畫作的景物勾起長輩兒時回憶，畫作也讓長輩的身心靈獲得療癒。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

活動中，還有一段插曲，桂花阿嬤說，今天是日照中心滿一年的日子，工作人員才想起，去年6月12日是試營運的第一天，桂花說，當時只有四位長輩，她還很擔心，這麼大的空間只照顧四位長輩，會不會經營不下去，過了十多天陸續有其他長輩加入，不到半年25位學員已額滿，至今還有十多位在排隊。



▲藝術素人陳國勳帶了十幅的畫作到北斗日照中心和長輩分享，畫作的景物勾起長輩兒時回憶，畫作也讓長輩的身心靈獲得療癒。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

桂花說，起初自己只是來參觀來玩，沒想到一個禮拜後就「黏」住了，住在附近的寶蓮阿嬤也說，日照中心提供午餐，教他們寫書法、插花等，很有趣，這麼多人像兄弟姊妹一樣，她沒想到自己90多歲了還可以每天上學，星期假日都會很不習慣，希望星期一趕快到來就能到中心上課。



▲藝術素人陳國勳帶了十幅的畫作到北斗日照中心和長輩分享，畫作的景物勾起長輩兒時回憶，畫作也讓長輩的身心靈獲得療癒。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

北斗日照中心營運至今滿一年，一年多來，平均每個月都有二個以上的團體參觀，甚至連日本的醫療機構和中國大陸的長照機構都率團參訪，秀傳體系經營團隊表示，要將北斗日照的成功經驗複製在更多的地區，響應政府的長照政策，照顧更多社區長輩的健康和生活。