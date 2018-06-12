公司法實質受益人鬆綁申報時限 行政部門達共識

（中央社記者潘姿羽台北12日電）政務委員陳美伶今天主持協調會議，討論公司法實質受益人的申報規定，會中行政部門達成共識，將每月15日申報，鬆綁成以「異動申報為主，但每年至少需申報1次」為原則。

總統蔡英文日前接見各協會代表時，會計師公會提出建言，指出公司法修正草案第22條之一，要求實質受益人每月15日前須通報的規定，執行上很困難，總統因而指示，由國家發展委員會協調經濟部、財政部、法務部及金管會；而今天經政務委員、國發會主委陳美伶協調後，也順利取得共識。

公司法修正草案第22條之一規定，公司應於每月15日前，將實質受益人資料以電子方式申報至中央主管機關建置的資訊平台。