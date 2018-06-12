AIT舊址租金怎麼算 與房東北市府過招逾20年

台美斷交後成立的AIT，1979年起在台北市大安區信義路辦公，這塊土地85%是台北市政府所有，屬學校預定地（其他11.5%為國有、3.5%屬瑠公農田水利會），AIT原本為無償借用，1992年間，借用期限到期，從此開啟了AIT與大房東北市府討價還價與尋覓遷館新址的過程。

歷時9年、耗資2.55億美元（約新台幣76億元）打造的AIT內湖新館，今天在台美政要見證下風光落成，成為台美關係重要里程碑。不過，AIT為何要搬家，除了維安、空間不足等考量，大房東台北市政府一直想把AIT位於精華地段的信義路辦公室土地收回，也是一大因素。

當時台北市議會不分藍綠都有共識，認為市政府應將AIT土地收回蓋學校，或是要求AIT繳租金；當時的中國國民黨台北市議員吳碧珠曾在議會質詢時任台北市長黃大洲，指AIT是欠繳北市府租金的「超級大戶」，從1992年免費借用到期至1994年間，欠了租金新台幣5000多萬元，要求市政府應有所作為。

北市府在市議會壓力下，曾多次發文要求AIT歸還土地，AIT曾提出以美國在台北擁有的土地交換、將現址改建為辦公大樓，或以每月租金新台幣20萬元承租，但都不被北市府跟市議會所接受。

北市府要求AIT應依市有財產出租相關規定繳納租金，且依法租期最長不得超過10年，AIT計算後發現年租金高達100萬美元（約新台幣2500萬元），因此AIT派員至市議會遊說議員，盼將年租金減半至50萬美元，租期則延長到20年。

AIT的主張在市議會多次討論，原本市議會仍堅持應依規定辦理，教育委員會並一度決議不再續租，雙方無法達成共識。

但1994年10月17日的市議會黨團協商出現轉機，國民黨與民主進步黨黨鞭在會中達成共識，決定接受AIT的要求，即租期20年至2012年，租金並減半，每年50萬美元，隔天北市府市政會議隨即通過黨團協商版本的AIT續租案。

在當時網路尚未普及、資訊不發達的時代，許多議員對此事都是「看報才知道」，在議會引發軒然大波，藍綠兩黨議員紛紛指責黨團竟未告知有黨團協商，並揚言要在大會中翻案。時任民進黨市議員藍美津與黨團召集人林瑞圖大吵一架，民進黨市議員謝明達與卓榮泰還前往AIT門口丟雞蛋抗議。

AIT續租案最後隨著市議會會期落幕，議員忙著地方選舉而不了了之。

1994年底，前總統陳水扁當選民選台北市長後，此事再度引發話題。陳水扁競選台北市長時期就曾說，市府應維持強硬立場，堅持年租金100萬美元，AIT辦理觀光簽證等業務的規費收入，每年超過新台幣2億元，市政府要求2500萬元的年租金並不為過。

陳水扁擔任北市長期間，市政會議翻盤前任市長黃大洲的黨團協商版AIT續租案，決定AIT用地仍應朝收回方向積極規劃辦理，北市府並開出與AIT續約三大條件，包括租金應依照「台北市市有土地出租租金計收基準」規定收費（以土地申報地價年息5%計收租金，外交使館可打6折），每年平均約新台幣2354萬元；租期應依規定不得超過10年；AIT須償還1992年舊約失效至新約簽訂期間的租金與不當使用補償金。

陳水扁也曾多次與時任AIT處長貝霖見面談AIT租約，陳水扁建議可由外交部協助AIT取得博愛路和愛國西路間原北美事務協調會的土地蓋大樓，供AIT辦公使用；貝霖則說，要是真的土地被收回，考慮可能搬到北投辦公。

在此同時，市議會則態度強硬，認為應收回AIT土地，時任新黨市議員費鴻泰就批評，AIT對辦理美簽的台灣人態度不佳、多方刁難，他堅決反對續租。

最後，AIT終於決定讓步，在1995年間與北市府簽約，且遵照北市府開出的三大條件，租金每月236萬餘元（年租金2836萬餘元）、租期9年至2004年、並繳清1992年舊約失效後的租金與不當使用費8062萬餘元。

不過雙方簽約後，風波仍未平息，1998年3月間，台北市議會通過決議，要求北市府在6月30日前收回AIT信義路辦公室土地，興建學校；但因租約尚未到期，AIT並未搬遷。AIT體認到，信義路辦公室未來仍是非搬不可，便著手尋覓新館地址。

前AIT處長楊甦棣就曾投書媒體回憶這段過去。他說，1990後期他擔任AIT台北辦事處副處長時，已有百名美籍員工及約300多名台灣本地雇員，信義路辦公室樓房雖經過裝修，但仍顯殘破且過度擁擠，且那塊地十分搶手，多個台灣政府機關主張所有權。

楊甦棣說，他奉時任AIT處長張戴佑之命，在外交部、總統府、行政院長辦公室與台北市長辦公室協助下，到處勘查土地，尋找AIT新的落腳處，曾勘查了天母的台北美國學校舊址和台北郊區幾處可能地點，但都不合適，不是太小、太貴或離市區太遠。最後相中內湖一處舊的駕訓班，成為AIT新址預定地。

AIT在2000年選定內湖區金湖路100號共約6.5公頃土地為新館地點，後續由外交部協助取得土地後，再租予AIT自建新辦公處所；自2005年起承租99年，租金共約新台幣3億3900餘萬元，原本預估2008年便可完工搬遷，但因美國遲至2009年才通過第一期工程預算，延至今年才完工落成。

在此同時，AIT與北市府的租約在2004年到期後，因應新館尚未落成，仍繼續與北市府簽約續租信義路辦公室，租金仍按原本公式計算，租期則改為3年一簽，以配合地價稅3年調整一次。

隨著房地產價格飆漲，AIT與北市府2016年簽訂的最後一次信義路辦公室租約中，每月租金已漲到483萬餘元，跟20多年前第一次簽約相比，租金足足漲了將近一倍。

AIT即將在今年9月遷入內湖新址，北市府規劃AIT在信義路三段的舊址將興建「台北音樂與圖書中心」，AIT與北市府20多年來的房東與房客關係，也將告一段落。（編輯：林興盟）1070612