川金會後 學者：美將優先處理南海議題

嚴震生說，過去朝鮮半島是透過六方會談談判，金正恩現在雖成功達到跟美國一對一談，但中國大陸在未來的美朝關係中仍扮演一定的角色，如果後續與美國談判不順利，或川普出爾反爾，北韓仍會向中國大陸求援。

美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩會談後，研究專長為國際關係及美國政治的政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，川金會象徵兩國關係改變，雙方互動可望走向制度化，未來有可能美方提供援助、解除對北韓的經濟制裁等，朝鮮半島將不再最緊張，區域威脅也降低。

（中央社記者呂欣憓、顧荃台北12日電）世紀川金會今天在新加坡登場，學者分析，如果朝鮮半島邁向和平，美國在亞洲有餘裕，接下來將優先處理南海議題，但如果美國要逼台灣在南海表態，恐讓台海處境更嚴峻。

至於川金會對台灣的影響，嚴震生表示，東北亞較平靜了，美國跟中國大陸往後應會較著重南海議題，不會太快直接衝擊台灣。

研究專長為亞太地區安全事務與國防政策的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正分析，還看不出川金會後立即的影響，且聯合聲明只有原則性和方向感，還要觀察如何落實聲明內容、由什麼樣的機制處理。不過，如果朝鮮半島局勢邁向穩定，美國騰出手，就會優先處理南海議題。

他說，在兩岸關係沒制度化協商時，如果美國在南海議題上逼迫台灣表態，或甚至要台灣在美中之間選邊站時，可能會讓台海議題更嚴峻。

朝鮮半島議題上，黃介正分析，未來朝鮮半島無核化、南北韓是否結束敵對狀態、甚至南北韓是否要統一都會是觀察重點；如果朝鮮半島走向和平，美韓共同防禦條約怎麼處理、駐韓美軍是否撤出都會是問題。如果美軍決定撤出南韓，勢必影響美國在亞太布局。

此外，美國在台協會新館落成，嚴震生表示，台灣旅行法生效後，各界原本期待美國會派較高層級官員出席新館落成典禮，一度傳出白宮國安顧問波頓（JohnBolton）將訪台，最後是由國務院負責教育文化的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）出席。

嚴震生說，美國有多名助理國務卿，相當於司長級官員，層級不算太高，台旅法通過前也曾有過助卿訪台，這次的人選可說是中規中矩沒突破；同時羅艾斯主管教育文化，與主管亞太區域的助卿相較，政治性敏感度也較低。

嚴震生分析，美方由馬利．羅艾斯訪台有兩個因素，一是不想在官員層級和主管事務方面刺激中國大陸，導致川金會生變；二是羅艾斯與台灣有淵源，丈夫是相當友台的眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce），與台灣有關的免簽、軍售、參與國際組織及台旅法等都參與其中，夫婦都曾多次訪台。

他說，馬利．羅艾斯對台灣來說是相當親切的人選，加上川金會正巧同一天，美方高層官員都在新加坡，即使訪台官員層級沒突破，也有非常好的理由。（編輯：李明宗）1070612