建國市場業績提升 林佳龍：持續改善設備

（中央社記者趙麗妍台中12日電）端午節前夕，台中市長林佳龍今天到建國市場視察，關心攤位營運狀況，他表示，建國市場業績的提升證明遷建決定是對的，也帶動舊市區繁榮發展，將持續加強改善軟硬體設備。

建國市場遷移新址後，105年9月20日開幕啟用，端午節前夕，林佳龍前往視察海鮮、肉品、蔬菜、熟食、五金等五大區域，瞭解市場搬遷後攤鋪位使用及營業情形。

林佳龍表示，台中建國市場是全國最大的公有市場，攤位數共有711攤，從舊有市場遷建過來後，業績足足多了三成以上，假日人潮更多，業績提升也證明當初的搬遷與改建是對的。