二林基督教醫院　器官捐贈暨安寧緩和醫療推廣活動

▲由題目卡的方式宣導器官捐贈的方式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

二林基督教醫院為慶祝器官捐贈日，12日上午在醫療大樓一樓大廳舉辦「2018為愛捐官續永生、安寧醫療有尊嚴」活動，響應器官捐贈暨安寧緩和醫療推廣活動。邀請就診病患及家屬一同響應，活動在家醫科賴芳宇醫師也到場宣導，簽署「不施行心肺復甦」意願書，可以使臨終病人可不再受折磨，能自主善終，維持死亡的尊嚴。

賴芳宇鼓勵民眾簽屬預立安寧緩和醫療意願書，並指出如簽屬後可避免不必要的醫療資源浪費，也可以讓病患走得更安詳，可慢慢地與家人溝通與暢談，勇敢的面對死亡，家屬就能把握與病患最後的溝通。

自民國76年6月19日人體器官移植條例正式頒佈後，成為亞洲第一個有器官移植法律的國家，為感念器官捐贈者及其家屬的無私奉獻，於104年擇定6月19日為器官捐贈紀念日。



▲現場透過互動遊戲來讓民眾了解更多關於安寧緩和及器官捐贈的訊息。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

為響應器官捐贈紀念日，二基12日舉辦107年器官捐贈‧生命永續暨安寧緩和醫療推廣活動，透過宣導攤位、影片分享，啟發民眾探討生命的意義，同時也期望能提昇民眾簽卡意願，為正在等待器官捐贈者創造更多希望；根據統計，至今全國約9500位民眾在等待器官移植，但截至今年六月，只有140位捐贈者，二基到去年也只有8位捐贈者，供需比例懸殊。



▲現場有影片宣導、遊戲題目卡互動、及相關小禮物的贈送吸引了很多民眾的參與。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

為鼓勵國內國人簽屬器官捐贈，衛福部在103年發布《人體器官移植分配及管理辦法》，器官捐贈者3等血親及配偶，日後若有器官移植需求，都可列為優先等候名單，另外健保署也對捐出器官的腦死病人，免除生前的醫療費用，希望藉此回饋捐贈人的愛心。



▲由題目卡的方式宣導器官捐贈的方式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.12）

現場藉由宣導、互動遊戲及相關影片播放，讓民眾更了解器捐及安寧的意義，期盼大眾能一同讓愛延續。活動參加人數踴躍讓參與的民眾，藉由宣導器捐，希期以小愛發揮大愛精神讓生命得以延續。